Asociatii ale magistratilor cer demiterea Ministrului Justitiei, Catalin Predoiu. Magistratii considera ca mandatul a fost "dezastruos", comparabil in efecte cu cele ale ministrilor Florin Iordache si Tudorel Toader

"Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania si Asociatia Initiativa pentru Justitie concluzioneaza ca mandatul Ministrului Justitiei a fost unul dezastruos, efectele nocive ale acestuia fiind comparabile cu cele produse in perioada in care ministri erau domnii Florin Iordache si Tudorel Toader. In interesul unei justitii independente, pentru a nu fi afectat parcursul european al Romaniei si in vederea inlaturarii blocarii accesului la fondurile europene, este absolut necesara demiterea imediata a dlui Catalin Predoiu, pentru mai multe aspecte", au transmis, miercuri, cele doua organizatii ale magistratilor, intr-un comunicat de presa.Potrivit magistratilor, principalele zece motive pentru care ministrul Predoiu ar trebui demis sunt:1. Incalcarea flagranta a Mecanismului de cooperare si de verificare prin tergiversarea si blocarea modificarilor legilor justitiei, vitale pentru functionarea autoritatii judecatoresti in ansamblul sau. Desi actualul Ministru al Justitiei este in functie de peste un an, "legile justitiei" in varianta Iordache-Toader sunt in continuare aplicabile, fara niciun fel de ajustare, in ciuda criticilor in cascada ale entitatilor internationale relevante si ale magistratilor romani.2. Incalcarea flagranta a Mecanismului de cooperare si de verificare prin declansarea, imediat dupa investire, a procedurii de numire in functie a procurorilor de rang inalt si propunerile de numire efectuate, cu nerespectarea avizelor negative ale Consiliului Superior al Magistraturii - Sectia pentru procurori.3. Promovarea in spatiul public a unor noi modificari ale "legilor justitiei" de natura a afecta grav independenta justitiei.4. Refuzul sesizarii Comisiei de la Venetia cu privire la proiectele de modificare a "legilor justitiei" prezentate la 30 septembrie 2020, desi prin Raportul MCV din 15 noiembrie 2017, Comisia Europeana a solicitat "punerea in practica a unui sistem robust si independent de numire a procurorilor de rang inalt, pe baza unor criterii clare si transparente, cu sprijinul Comisiei de la Venetia5. Neluarea masurilor necesare prevenirii raspandirii COVID-19 la nivelul institutiilor din cadrul autoritatii judecatoresti.6. Dezinformarea publica privind cazurile de Covid-19 din penitenciare.7. Lipsa unor demersuri serioase pentru adoptarea unor modificari ale Codului de procedura penala, care sa transpuna dispozitiile Deciziei nr. 55/2020 a Curtii Constitutionale a Romaniei.8. Politica dezastruoasa de resurse umane. Lipsa unor demersuri serioase pentru modificari legislative imediate necesare desfasurarii concursurilor de admitere in magistratura, a examenelor de absolvire a Institutului National al Magistraturii si a examenelor de capacitate, precum si a transferurilor magistratilor.9. Consecintele devastatoare pentru imaginea Ministerului Public ale actiunilor Ministrului Justitiei. Folosirea Ministerului Justitiei si a activitatii autoritatilor judiciare in campania electorala.10. Lipsa oricarei viziuni cu privire la politia judiciara.