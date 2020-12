Catalin Predoiu, despre cel mai mare esec al mandatului: "Nu am avut o majoritate care sa ne treaca proiectul"

Catalin Predoiu a sustinut ca ar fi putut continua la carma ministerului Justitiei insa partidul sau a fost invins la negocieri de catre USR PLUS, subliniid ca "Ciolos a avut jocuri europene in picioare, calit in negocieri de anvergura ani de zile la rand"."De ieri, am incheiat mandatul de ministru. De astazi, pot vorbi neincorsetat de constrangerile inerente unei functii oficiale. Si voi vorbi. Am fost onorat sa duc acest mandat , ca si pe precedentele. Inca o data le multumesc colegilor din Ministerul Justitiei care au pus umarul, foarte buni, o sa ii apar in continuare ca parlamentar.Am fi continuat, daca expertiza de negocieri a USR la formarea guvernului nu ar fi fost atat de greu de depasit. Asta e, Ciolos a avut jocuri europene in picioare, calit in negocieri de anvergura ani de zile la rand! Noi, mai ca la negocierile traditionale de pe Dambovita.Ieri seara, am avut o discutie normala "predare/primire" cu Stelian Ion. O sa il sprijin cat pot, in fond, facem parte din aceeasi coalitie, dar o sa imi dau si cu parerea cand cred ca am solutii pe care nu le vede.Legat de mandat, am publicat ieri pe site un bilant de masuri concrete, nu "bla-bla".Stiu ca multi imi reproseaza ca nu am desfiintat SIIJ.Uita ca un ministru nu poate lucra decat in cadrul mandatului programului de guvernare si in marja deciziei prim ministrului. Ministerul Justitiei si-a indeplinit obligatia din programul de guvernare al guvernului Orban 2.Ea suna asa: "1. Finalizarea proiectului de lege privind desfiintarea SIIJ". Proiectul a fost finalizat in februarie si trimis la CSM pentru avizare, unde este si astazi, desi am cerut acest aviz prin scrisori oficiale repetate.De ce doar atat ca obiectiv? Pentru simplul motiv ca nu am avut majoritate care sa ne treaca proiectul. Majoritatea PSD respinsese deja doua proiecte de desfiintare a SIIJ in Parlament. De ce nu OUG? Pentru doua motive, intre care consecinta ca ar fi avut aceeasi soarta dupa 2-3 saptamani, respinsa in Parlament de majoritatea PSD, timp in care s-ar fi creat o serie de situatii tranzitorii imposibil de gestionat fara riscul pierderii unor dosare, specialistii stiu la ce ma refer. Acum exista aceasta majoritate pro- justitie si ma bucur ca a fost anuntat termenul ianuarie pentru desfiintarea SIIJ.Nu mi-a fost clar daca prin lege sau OUG.Daca e sa fie prin lege, ar trebui ca CSM (care de regula isi ia vacanta pana la 15.01) sa dea pana atunci avizul pe proiectul MJ deja depus de cateva luni la CSM, iar Parlamentul sa faca o sesiune extraordinara.Daca e OUG, incepand de azi se poate da in fiecare zi, Guvernul Citu are si capacitatea (juridica) deplina si majoritate parlamentara", a scris Catalin Predoiu pe Facebook.CITESTE SI