Catalin Predoiu dezvaluie cate cazuri grave si cate decese in urma infectarii cu COVID-19 au fost in instante si parchete

Ministrul a precizat ca in acest moment cinci persoane sunt internate la terapie intensiva."Pe baza datelor venite, rezulta faptul ca in instante avem un numar de cazuri de infectare astazi de 546 de persoane, din care avem cinci cazuri de ATI. Sunt inregistrate la nivel nationale trei decese. Un caz de infart, anterior a avut Covid si a fost internat la ATI, la Tribunalul Bacau, un deces la Timisoara si altul la Iasi. Nu am alte detalii", a declarat Catalin Predoiu.Acesta a precizat ca ministerul a alocat 35 de milioane de lei pentru materiale de protectie destinate instantelor de judecata.