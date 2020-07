Catalin Predoiu: Guvernul si Ministerul Justitiei pastreaza obiectivul de desfiintare a Sectiei Speciale

"Guvernul si implicit Ministerul Justitiei pastreaza acest obiectiv, de a desfiinta Sectia speciala, de a fi desfiintata aceasta sectie. Ati vorbit de un proiect respins in Parlament. Este un proiect initiat de parlamentari ai USR , proiect pentru care am votat in Parlament, ca parlamentar, dar respingerea acestui proiect confirma, din pacate, ceea ce am anticipat si spun de multe zile, in ciuda unor critici pe care le inteleg, ale unor persoane care sunt, din justitiei chiar, nerabdatoare sa vada aceasta sectie desfiintata. Am anticipat faptul ca e imposibil in acest moment, cu aceasta majoritate, sa treci un astfel de proiect prin Parlament", a declarat Catalin Predoiu in cadrul unei emisiuni la Realitatea Plus.Ministrul Justitiei a precizat faptul ca SIIJ nu poate combate coruptia din sistemul judiciar, pentru ca e formata doar dintr-un mic nucleu de procurori, localizat in Bucuresti, fara un aparat corespunzator si fara dotari."Sectia aceasta nu-i facuta sa combata coruptia ci, cumva, "sa puna capacul pe oala", cum se spune si asta e principala mea preocupare. (...) Prin modul in care a fost constituita, aceasta sectie este incapabila sa faca anticoruptie in sistemul judiciar, pentru ca ea pentru asta a fost constituita, chipurile", a adaugat acesta.Predoiu a afirmat ca presiunile asupra justitiei au inceput cu mai multi ani in urma, prin denigrare si compromiterea mediatica a instrumentelor legislative, in primul rand a codurilor penale. In opinia sa, ani de zile s-a construit ideea ca legile justitiei nu sunt bune, ca intreg sistemul de ordine publica si de aplicare a legii este unul abuziv si ca toti inculpatii ar fi fost, de fapt, subiectul unor abuzuri, in conditiile in care cvasitotalitatea procedurilor s-au desfasurat in legalitate, iar expertiza in anticoruptie si aplicare a legii era ceruta de catre colegii din Uniunea Europeana."Noi avem proiectul nostru, facut de minister si care e unul foarte bun in opinia mea, trimis la CSM pentru aviz si pe care il vom promova in momentul in care vom simti, vom avea date ca are sanse rezonabile. Daca nu 100%, macar rezonabile. Eu nu exclud ca aceste sanse sa apara pana la alegeri si pana la formarea unei majoritati care sa sprijine justitia, si nu sa o demoleze, dar in acest moment nu exista sanse", a sustinut Catalin Predoiu.