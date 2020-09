Predoiu anunta ca va lansa in dezbatere publica un proiect privind modificarea legilor Justitiei

"Incepand de saptamana urmatoare, ministerul va lansa in dezbatere publica, in etape, mai multe proiecte de lege si politici publice. Voi detalia acest program intr-o conferinta de presa, saptamana viitoare. In linii mari, e vorba de proiecte care vizeaza reguli speciale privind actul de justitie in conditiile speciale generate de pandemie, precum si un proiect privind ceea ce numim in limbajul comun 'legile Justitiei', dar si de alte instrumente legislative si politici publice adresate Justitiei, care vor fi prezentate si lansate in dezbatere publica etapizat, pe masura finalizarii, pe parcursul lunilor septembrie si octombrie.Sunt instrumente la care lucram, nu neaparat in liniste, date fiind vremurile, dar in orice caz in tacere si cu migala, de luni de zile. Aceasta este adevarata agenda a ministerului, nu cea care uneori ne este atribuita", a declarat Catalin Predoiu, intr-un discurs sustinut cu ocazia Consiliului National al Uniunii Barourilor din Romania.Ministrul a precizat ca proiectul referitor la regulile privind actul de justitie in pandemie vizeaza, in esenta, utilizarea tehnologiei de comunicare la distanta."Spuneam ca unul dintre proiecte vizeaza reguli aplicabile actului de justitie in conditiile speciale generate de pandemie, conditii care impun precautii si masuri de protectie sanitara, de protectie a drepturilor fundamentale la viata si sanatate. In acelasi timp, sunt reguli care sunt menite sa salvgardeze drepturile si garantiile procesuale ce caracterizeaza actul de justitie modern.Este un proiect la care ministerul a reflectat si a inceput sa lucreze imediat dupa incetarea starii de urgenta, chiar inainte de a fi cerut de unele asociatii profesionale ale magistratilor, cu care am si discutat de altfel si de la care am primit numeroase idei. Sunt convins ca alte idei bune se vor decanta in cadrul procesului de dezbatere publica. In esenta, acest proiect vizeaza utilizarea tehnologiei de comunicare la distanta, inclusiv audio-video, pentru citare, comunicare, audiere, depunere de documente, transmitere de documente si dosare aflate pe rolul instantelor", a spus Predoiu.