Predoiu: O forta politica noua, de centru dreapta - solutia pentru Romania - Interviu

Fostul ministru al Justitiei, Catalin Predoiu, considera ca in acest moment e necesara o schimbare politica majora, pentru ca Romania balteste, supravietuieste pe perfuzii intre alegeri, resursele sunt redistribuite stangist, in timp ce clasa de mijloc si sectorul privat sunt lovite in plin, iar blocarea in paradigma pro sau anti-Basescu ne-a adus intr-un punct mort.

Perspectiva actuala, considera Catalin Predoiu, intr-un interviu acordat in exclusivitate Ziare.com, este a perioadei 2000-2004, cu "un presedinte pentru linistea noastra".

Catalin Predoiu apreciaza ca principala problema a politicienilor romani este ca "nu livreaza" rezultate si pentru cetateni, ci doar pentru grupurile care i-au sprijinit sa ajunga la Putere. Tocmai de aceea e nevoie ca pe viitor fiecare politician sa raspunda in primul rand la intrebarea: "care e rezultatul benefic pentru cetatean al actiunii tale?".

In context, Predoiu s-a referit la un posibil nou partid, Forta Noua - F9, care isi propune sa reprezinte clasa de mijloc platitoare de impozite.

In privinta scandalului din CSM, Catalin Predoiu considera ca acesta a fost o capcana intinsa sistemului judiciar, iar denuntarea pripita la MCV ar fi "ca si cum ai soma jucatorii sa-si arunce cartile, doar pentru ca tu ai doi septari in mana".

Din perspectiva utimelor rapoarte MCV si a atitudinii unor oficiali de la Bucuresti fata de Comisia Europeana, este statutul european al Romaniei in pericol?

Formal, statutul european al Romaniei nu poate fi pus in discutie, dar ar putea fi afectat de repetarea unor gafe constitutionale pe fondul luptei politice, care ar pune din nou in discutie fidelitatea fata de principiile democratice si statul de drept.

Raportul MCV ne-a recomandat sa respectam separatia puterilor si independenta Justitiei daca modificam Constitutia, ceea ce indica nivelul de incredere in cel sau cei care vor modifica actul fundamental al statului. Ca raspuns, "andrisantii" s-au aratat revoltati si si-au "infipt mainile in solduri", privind semet catre Bruxelles sau dispretuitor catre pro-europenii din tara.

Adica, vedeti dvs., ei, cei care au incurcat butoanele democratiei de atata "pricepere", sunt acum patrioti nationalisti, iar noi, cei care consideram o cooperare stransa in cadrul UE, nu suntem patrioti. Eu cred ca patriot este cel care urmareste inteligent interesele patriei, nu agita demagogic spiritele, cel care respecta Constitutia, nu cel care o incalca.

Sunt convins ca seful comisiei parlamentare de elaborare constitutionala va tine cont de recomandarile raportului MCV, pentru ca acceptand pozitia de sef al comisiei, s-a plasat printre destinatarii recomandarilor. Partea politica a raportului MCV contine semnalari privind standardele democratice ale vietii politice, de aceea am spus ca seamana cu un raport de pre-aderare, in timp ce partea privitoare la Justitie noteaza o serie de progrese, ceea ce indica faptul ca Justitia incepuse sa-si regaseasca busola, in timp ce politicul si-o pierduse pentru moment, in arsita verii.

Ce ar trebui facut pentru redresare?

Daca va referiti la redresarea in cadrul MCV, in general, trebuie sa avem o vointa consecventa de "a face binele" si sa prioritizam obiectivele. De exemplu, daca ne-am asumat proiectul noilor coduri, sa sprijinim consecvent aplicarea lor. Vineri a intrat in vigoare Noul Cod de Procedura Civila, un cod bun, modern, care pe termen mediu si lung va simplifica procesele.

Din pacate, nu s-a facut destul in lunile anterioare pentru pregatirea sistemului judiciar. S-au alocat Justitiei prea putini bani pentru acest obiectiv. Stiu ca ministrii nu pot sa "miste in front" cand e vorba de buget.

In debutul lui 2012, pregatisem prin memorandum aprobat de Guvern angajarea de grefieri in vara, de ce nu s-a facut? S-a amanat codul din septembrie 2012 pana in februarie 2013, de ce nu s-au facut angajari intre timp?

Cand era lider de sindicat, d-na ministru critica ministerul pentru ca nu aducea suficient de multi bani pentru Justitie. Eu nu critic ministerul, pentru ca stiu ca nu acolo e problema, ci la Ministerul de Finante si la premier, adica la coalitia de guvernare, indiferent cine o compune de-a lungul vremii.

Centrele de putere politica trebuie sa prioritizeze financiar Justitia. Autostrazile sunt importante, dar pentru mine codurile sunt si mai importante, pentru ca efectele benefice sunt mai rapide si se petrec in ansamblul societatii.

Trebuie sa eliminam blocajele izvorate din paradigma "pro sau anti-Basescu"

Dar pentru redresarea societatii, in general, ce trebuie facut?

Trebuie continuata cu hotarare desprinderea pe toate planurile de ceea ce ne mai leaga de anii 1990, care de fapt inseamna anii 1980, pregatirea in profunzime a unei noi paradigme a Romaniei. Din pacate, strategia Guvernului este de a tine tara "pe perfuzii", dar stabilizata cat de cat, a plati pensii si salarii si a astepta sa treaca timpul pana la europarlamentare si prezidentiale, cand se urmareste cucerirea de noi bastioane ale Puterii. Atunci se vor incurca lucrurile.

Intre timp, ceea ce ni se prezinta drept "noua paradigma" consta doar intr-o atitudine "batoasa" fata de Bruxelles si lume in general si redistribuirea stangista a resurselor in societate. Guvernul Boc a taiat salariile, Guvernul Ponta ne taie profiturile, ceea ce e mai rau.

Sa dau un exemplu din economia reala, unde multi politicieni n-au calcat. S-a marit salariul minim pe economie, fara sa se ofere gradual masuri de sprijin pentru IMM-uri, rezultatul e ca unele vor da oameni afara pentru ca nu au destui bani pentru majorarea bugetelor de salarii. Cand ai creat in viata ta un loc de munca, ai platit salarii si impozite si ai luptat pentru un client, vezi lucrurile altfel.

In plan politic, trebuie sa eliminam blocajele izvorate din paradigma "pro sau anti-Basescu" si proasta organizare a mecanismelor politice. Schimbarea Constitutiei nu este suficienta. Pentru a eficientiza demersul politic este nevoie si de profesionalizarea partidelor politice, de reformarea finantarii lor, de transparentizarea finantarilor in politica, de reorganizarea patronatului si reactivarea lui prin oameni credibili, si altele.

Politicul este partial rupt de realitatea in care traiesc cetatenii si companiile. Politicul si-a creat propria lui lume, cu reguli dure si netransparente, in afara controlului cetatenilor si companiilor. Formal, avem alegeri, democratie etc. In fapt, voteaza 40% din cetateni si guverneaza cei care obtin voturile a aproximativ 25% din cetatenii cu drept de vot.

Neincrederea in partidele politice se va transforma in timp in neincredere in democratie. De fapt, cine si ce vrem noi sa fim? Sa scuturam status quo-ul reusit de actuala guvernare, care ne indreapta in liniste spre o "baltire" ce aduce aminte de sloganul "Un presedinte pentru linistea noastra" si ofera perspectiva unui nou 2000 - 2004!

Ar trebui sa trecem la "politica rezultatului benefic"

Credeti ca exista in acest moment vreun partid care sa dea o sansa reala de dezvoltare Romaniei?

Este nevoie de un alt fel de a face politica. Daca partidele existente nu-l vor oferi, vor apare altele, cu certitudine, o va cere "piata". Pentru mine, politica inseamna altruism si vocatie, sinceritate si franchete in comunicare, pragmatism si eficienta in actiune, toate astea facute cu sufletul si inima, nu numai cu mintea.

Astazi, e suficient sa ai relatii, bani si timp ca sa participi la talk showuri televizate, ca sa fii considerat politician. Ce-ai facut conteaza mai putin. Problema fundamentala a politicienilor este ca "nu livreaza" rezultate benefice si pentru cetateni.

Ei livreaza cu predilectie rezultate pentru grupurile care i-au sprijinit sa ajunga "in fata". Deci am avea nevoie de politicieni interesati in dezvoltarea Romaniei, in rezultate pentru toti, nu numai pentru cei ce-i sprijina. Cheia este insa in alta parte.

Unde?

Deocamdata, multi dintre cetateni refuza votul, absenteismul este mare, dar cu timpul se va trece la o atitudine mai proactiva si exigenta fata de politicieni. Atunci va aparea si performanta. Deci o cheie este la alegatorii care cred ca nu au ce alege astazi, la cei aproximativ 7 milioane de votanti care nu au iesit la vot in ultima perioada.

Daca un alt tip de oferta politica va aparea, de la partidele existente sau altele noi, atunci ei vor fi capacitati.

O alta cheie este la cei care, prezenti in spatiul politic, ar vrea sa faca o altfel de politica, sau la cei care, nefiind in spatiul politic, ar putea sa intre in jocul politic, asumandu-si riscuri si sacrificii pentru a practica o alta politica. E vorba de o politica noua, care sa recupereze altruismul si dimensiunea vocationala. In acelasi timp, sa fie o politica pragmatica si focalizata pe rezultat.

Acest tip nou de activist politic ar putea sa produca acest tip nou de oferta politica. I-as spune "politica rezultatului benefic". Ar trebui sa intrebam fiecare om politic referential: care este rezultatul benefic al actiunii tale politice?

Imi place profilul miscarii F9 (Forta Noua), un partid in formare

Si identificati pe undeva acest tip de politica?

Nu prea, si o spun ca beneficiar al actului politic, nu sunt un jucator politic. Cred ca fiecare partid, in primul rand cele relevante astazi, trebuie sa treaca printr-un proces de schimbari pentru a putea oferi ceva in viitor si a rezista pe scena politica.

Mai devreme sau mai tarziu, viata politica va iesi din paradigma "pro sau anti-Basescu" si va intra in alte paradigme, eficienta vs ineficienta, profesionalism vs amatorism, adevar vs minciuna.

Din ce-ar putea veni in joc, imi place profilul miscarii F9 (Forta Noua), un partid in formare. Este initiat de oameni care au facut ceva in viata lor privata, inainte de a se hotari sa faca ceva in viata publica, de dreapta, anti-sistem si usor libertarieni. Daca vor veni putin spre centru si vor coopta personalitati publice cu profil de centru dreapta, ar putea avea un efect "viral" in randul generatiei 30 - 40 plus.

E nevoie de un partid al clasei de mijloc care isi plateste impozitele. Clasa de mijloc care produce valori, locuri de munca si plateste impozite este subreprezentata in acest moment. Daca nu va fi F9, va fi altceva, dar ceva va fi.

Va ganditi sa reveniti in politica?

Particip si in prezent la dezbaterea politica, pe teme concrete legate de justitie si afaceri europene, dupa cum se poate constata. Daca voi face mai mult decat atat e o intrebare care ma preocupa in prezent. Este o decizie care trebuie bine chibzuita si eventual pregatita, de aceea nu ma grabesc, nefiind presat de vreun calendar politic sau altul, ci in primul rand preocupat de propria capacitate si resursele de a realiza lucruri benefice pentru oameni.

Revenind la Justitie, este posibila si de dorit ridicarea MCV in iarna, dupa cum afirma Crin Antonescu?

Cred ca in privinta ridicarii MCV, dl. Antonescu are o abordare de tip "wishfull thinking", ia dorinta drept posibilitate. Pentru intelegerea MCV e nevoie de studiu atent, inclusiv asupra rapoartelor precedente. Pentru mine, ca cetatean, optim ar fi ca Guvernul, Justitia si Parlamentul sa indeplineasca in regim accelerat obiectivele MCV, inclusiv cele tehnice.

Oricat de optimisti am fi, cred ca termenul avansat pentru ridicarea lui este nerealist. Sa ceri in starea de fapt prezenta ridicarea MCV e ca si cand ai cere "jucatorilor" sa-si "arunce cartile", doar pentru ca tu ai in mana doi septari. Ma refer la cartile politice in plan european.

Cat din reforma Justitiei este ireversibil?

Cred ca edificiul legislativ consacrat Justitiei si adoptat in perioada 2009-2011 nu poate fi abrogat. E o reforma solida, la care s-a lucrat ani de zile de catre zeci de specialisti din Ministerul Justitiei, din mediul universitar, in special din Facultatea de Drept din Bucuresti, si sistemul judiciar. Noile coduri au reprezentat punctul central al eforturilor mele ca ministru.

Recent, la o conferinta de drept comparat tinuta la Facultatea de Drept din Poitiers, profesorul Moreau, un mare comparatist, a apreciat faptul ca Noul Cod Civil reprezinta "o sinteza puternica a codurilor moderne", "unul din marile coduri de azi".

Consider ca aceasta este singura modalitate de a ne imbunatati viata si castiga respect in lume, facand lucruri benefice pentru noi. Noul Cod Civil este unul din marile coduri de azi si a spus-o un francez, nu un roman.

In privinta riscurilor, as spune ca statul de drept poate fi in pericol in oricare tara in care judecatorii nu sunt drepti sau se avanta in jocuri politice.

La CSM - o capcana intinsa sistemului judiciar in care s-a cazut prea usor

Cum comentati tulburarea din CSM?

E un blocaj in care s-au amestecat mize personale si mize de sistem, o capcana intinsa sistemului judiciar in care s-a cazut prea usor. E important ca in CSM sa avem o majoritate reformista. Agitarea sistemului si scandalurile provocate in CSM decredibilizeaza sistemul judiciar in ansamblu si e pacat de toata munca depusa in ultimii ani pentru stabilizarea Justitiei.

Acestea sunt evolutii care vor fi greu de reparat. Si eu am avut turbulente in CSM, dar am actionat totdeauna pentru calmarea lor, pentru ca reverbereaza in sistem si se rasfrang asupra actului de justitie. Cred ca ministrul in functiune poate calma si debloca situatia in CSM si in sistem, mai ales ca provine din acesta, actionand pentru sprijinirea reformelor.

Revocarea judecatorilor Ghica si Danilet din CSM atarna de un fir de par. Vi se par corecte deciziile de revocare de la nivelul instantelor?

Daca sunt iregularitati formale in deciziile de revocare, atunci trebuie aplicata legea, e simplu. Nu ma feresc s-o spun, Ghica a contribuit decisiv la eficientizarea CSM, lucru reflectat in rapoartele MCV in premiera, iar Danilet, asa putin exotic si volubil cum e el, a contribuit fundamental la crearea si impunerea unei Strategii de integritate in sistemul judiciar, ambii au avut rezultate bune in CSM.

De aceea, spun ca au fost pedepsiti pe nedrept si mult prea rapid. Suspect de rapid. I s-a reprosat lui Ghica faptul ca a candidat la vicepresedintie, ceea ce recunosc ca e putin ciudat, dupa ce a fost presedinte, dar nu e mai ciudat decat sa treci de la Curtea de Apel la ICCJ, apoi la CSM si in fine sa renunti la toate aceste mandate neincheiate ca sa mergi la MJ.

E dreptul fiecaruia sa-si aleaga drumul, daca considera ca asa isi poate atinge obiectivele in sistemul judiciar. La randul meu, am trecut prin cinci guverne urmarind un singur lucru, proiectul codurilor. Atat Ghica, cat si Danilet m-au criticat copios si uneori chiar atacat in trecut, dupa cum d-na ministru stie bine ca o apreciez, deci nu cred ca pot fi banuit de subiectivism, insa asa vad eu lucrurile si asa doresc sa le exprim, fara ocolisuri si calcule.

