Catalin Predoiu: Prea multi infractori condamnati au ramas cu banii la ei

Ministerul Justitiei a anuntat marti ca Agentia Nationala a Bunurilor Indisponibilizate a semnat un contract de finantare privind implementarea proiectului cu titlul "Dezvoltarea sistemului informatic national integrat de evidenta a creantelor provenite din infractiuni ".Conform unui comunicat al MJ, proiectul urmeaza a fi implementat in parteneriat cu Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pe o perioada de 30 de luni si beneficiaza de un buget total de aproximativ 4 milioane de lei.Sistemul informatic national integrat ROARMIS (Romanian Assets Recovery and Management Integrated System) va furniza informatii cu privire la diferite etape ale procesului de recuperare a creantelor, incepand cu primele faze de identificare si urmarire a bunului, urmate de sechestrarea produselor infractiunii si pana la implementarea procedurilor finale de executare a masurilor de confiscare speciala sau extinsa, repararea prejudiciilor, incheierea acordurilor internationale de impartire a bunurilor rezultate din savarsirea infractiunilor.ROARMIS va furniza acces direct instantelor de judecata, incluzand Inalta Curte de Casatie si Justitie, unitatilor de parchet, Ministerului Afacerilor Interne (personal din politia judiciara), Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si Ministerului Justitiei ca autoritate centrala pentru cooperare judiciara."Acest proiect va dezvolta capacitatea de lucru a ANABI si va inlesni colaborarea cu parchetele si instantele pentru recuperarea produsului si prejudiciilor provenite din infractiuni. Agentia a functionat bine pana in prezent, dar intentia mea este sa ii dezvoltam competentele legale. Concret, sa o facem si mai operativa, in special in identificarea conturilor offshore si proprietatilor imobiliare din strainatate ale infractorilor.ANABI este in momentul de fata o agentie de valorificare a bunurilor recuperate de alte institutii, cred ca ar fi bine sa devina si o agentie de cautare si identificare proactiva a acestor bunuri. In alte cuvinte, cred ca statul roman ar trebui sa isi dezvolte capacitatea de identificare si recuperare a bunurilor provenite din infractiuni.Prea multi infractori condamnati au ramas cu banii la ei. Scopul este atins cand infractorul este deposedat de tot ce a produs prin infractiuni. Am instructat specialistii din Ministerul Justitiei sa studieze modalitatile de a ridica aceasta capacitate, inclusiv a ANABI, prin interventie legislativa. Sper ca si sefii celor doua Camere sa citeasca scrisorile pe care le-am adresat si sa urgenteze aprobarea proiectelor pe care le avem in Parlament in aceasta materie legislativa", a declarat ministrul Justitiei , Catalin Predoiu.