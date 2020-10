Catalin Predoiu: Romania ii va trimite 15 procurori lui Kovesi

Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a participat la reuniunea informala a ministrilor justitiei din statele membre UE, in format videoconferinta, la care s-au dezbatut teme precum accesul la justitie si oportunitatile oferite de digitalizare, operationalizarea Parchetului European, noua strategie UE de combatere a abuzului sexual asupra copiilor, probele electronice, antisemitismul si discursul de incitare la ura (hate speech), concluziile Consiliului privind Carta drepturilor fundamentale in contextul inteligentei artificiale si al schimbarilor digitale."Pandemia COVID-19 aduce, pentru decidentii si practicienii din domeniul justitiei, noi provocari, reflectate si in agenda propusa de Presedintia germana a Consiliului UE. Spre exemplu, digitalizarea justitiei cunoaste un impuls fara precedent, iar statele membre sunt invitate sa faca uz, cu incredere si convingere, de noile tehnologii. In aceste timpuri, nu se mai pune doar problema optimizarii si reducerii duratei procedurilor. In joc este mentinerea accesului cetatenilor la serviciul public al justitiei in timpuri de criza. Formatul virtual al reuniunii ministeriale de astazi este o ilustrare punctuala a faptului ca metodele de lucru evolueaza, in incercarea de adaptare la noile realitati", a declarat Catalin Predoiu, la finalul reuniunii, conform unui comunicat de presa transmis de Ministerul Justitiei.Ministrul Justitiei a intervenit, in liniile pozitiei constante, in sensul operationalizarii Parchetului European (EPPO) cat mai curand posibil."Romania a sustinut si sustine concret operationalizarea EPPO, atat prin pozitiile adoptate in cadrul Consiliului JAI, cat si prin masuri concrete adoptate in cadrul dialogului si cooperarii cu Parchetul European. Am continuat dialogul cu Procurorul-Sef al Parchetului European si am identificat solutii pentru a suplimenta numarul de 10 procurori anuntati initial", a afirmat Predoiu.El a mentionat ca, in ultima perioada, am avut discutii cu Procurorul General al Romaniei si cu Procurorul-Sef DNA pe acest subiect, analizand concret volumul de incarcare, deficitul de personal si ceilalti parametri tehnici relevanti."Plecand de la faptul ca se preconizeaza modificari legislative care sa largeasca baza de recrutare a procurorilor in unitatile specializate, am fost in masura sa suplimentam numarul de procurori delegati de la 10 la 15, fara a afecta, in perspectiva, capacitatea de ancheta a DNA, pozitie comunicata atat bilateral Procurorului-Sef al Parchetului European, cat si in cadrul Consiliului JAI. In acest fel, Romania se plaseaza pe primele locuri intre statele care au luat concret decizii adecvate si necesare pentru a sprijini operationalizarea EPPO si speram sa fie urmata si de alte state membre UE. Speram ca problemele aditionale ridicate de alte state membre UE in cadrul Consiliului JAI, cu privire la statutul "full time"-"part time" al procurorilor europeni, problemele de regulament si cele de salarizare sa fie rezolvate rapid intre respectivele state membre si Procurorul-Sef al Parchetului European. Revenind la planul intern, Romania dispune de cadrul legislativ pentru selectarea procurorilor europeni delegati si este in procedura pentru a adopta suplimentar prevederi care sa organizeze efectiv cooperarea intre structura nationala de suport-DNA si EPPO. Astfel, imediat ce proiectul de lege va primi avizul CSM , va fi promovat in Guvern pentru adoptare si sesizarea Parlamentului. Pe scurt, in ceea ce priveste EPPO, Ministerul Justitiei din Romania este in grafic si antemergator, alaturi de alte state membre UE, in sustinerea operationalizarii acestei institutii", a spus Predoiu, multumind Parchetului General al Romaniei, Directiei Nationale Anticoruptie pentru cooperarea in cadrul acestor consultari interne , dar si CSM pentru operativitatea cu care a analizat proiectul de lege al Ministerului Justitiei.In contextul publicarii, de catre Comisia Europeana, a noului Plan de actiune privind combaterea rasismului 2020-2025, statele membre au prezentat situatia actuala si perspectivele existente la nivel national."Ministerul Justitiei sustine energic combaterea discursului bazat pe ura si a antisemitismului prin toate mijloacele legale nationale din toate statele membre UE. Sustinem declaratia Consiliului Uniunii Europene, din 6 decembrie 2018, privind combaterea antisemitismului si construirea unei strategii pan-europene de actiune eficienta impotriva acestui flagel", a precizat ministrul Justitiei