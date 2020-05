Ministerul Justitiei: China a amanat transferul profesorului roman condamnat la 8 ani de inchisoare din cauza pandemiei

Ziare.

Conform unui comunicat al MJ, in urma demersurilor juridice si diplomatice ale Ministerului Justitiei din Romania alaturi de Ministerul Afacerilor Externe, in data de 9 ianuarie 2020 a fost obtinut acordul autoritatilor chineze privind transferarea cetateanului roman Marius Balo pentru continuarea executarii pedepsei in tara. MJ sustine ca transferul acestuia nu a mai avut loc, partea chineza invocand motive legate de masurile de combatere a pandemiei."Penitenciarul Shanghai a notificat autoritatile romane cu privire la intrunirea Comisiei partii chineze de transfer la data de 4 februarie 2020. Comisia nu s-a mai intrunit din motive legate de masurile de combatere a pandemiei COVID-19. Ministerul Afacerilor Interne, care organizeaza transferul propriu-zis al cetateanului Marius Balo, a planificat de trei ori trimiterea unei escorte pentru a-l prelua dar, de fiecare data, la cererea partii chineze, actiunea a fost amanata din aceleasi motive legate de pandemie.Dupa cum este anuntat pe site-ul MAE, al Ambasadei, dar si din alte surse publice, Republica Populara Chineza a suspendat acordarea vizelor sau a altor permise de sedere. Doar dupa revenirea la normalitate, in acest sens, se poate pune problema programarii unei escorte pentru a-l putea prelua", spune MJ.Ministerul Justitiei mai arata ca autoritatile romane sunt in permanenta legatura cu profesorul Marius Balo, iar acesta "priveste amanarile transferului sau in Romania drept un mare ghinion"."Autoritatile romane sunt in permanenta legatura cu Marius Balo prin intermediul Ambasadei Romaniei in China. In urma discutiilor avute, a reiesit ca starea sanatatii sale este buna si ca situatia din penitenciar este sigura. Domnul Balo este la curent cu intreg contextul international, este echilibrat, priveste amanarile transferului sau in Romania drept un mare ghinion si asteapta cu speranta momentul in care transferul va fi posibil", mai sustine MJ.Marius Balo, profesor la Renmin University Beijing si expert strain in cadrul Grupului de Tehnologie si Educatie XinDongFang (New Oriental) Beijing, s-a stabilit in China in anul 2010, iar pe 28 martie 2014 a fost arestat, sustin avocatii sai, pentru o presupusa frauda contractuala, fiind acuzat ca a primit 80 de dolari de la cetateni chinezi, fara sa stie ca suma provenea din comiterea de infractiuni. El a fost condamnat pe 24 martie 2016 la opt ani de inchisoare, afirma avocatii, pe baza marturiei unei persoane pe care nu o vazuse niciodata si, ulterior, incarcerat in Penitenciarul de Maxima Siguranta Shanghai.