Ministerul Justitiei organizeaza dezbatere publica, cu maxim 10 participanti, privind proiectul de lege de desfiintare a Sectiei Speciale

Proiectul a fost pus pe site-ul Ministerului Justitiei pe 24 februarie, dar intalnirea pentru dezbaterea publica a fost amanata din motive legate de restrictiille impuse de pandemia de COVID-19."In scopul eficientizarii organizarii si desfasurarii intalnirii pentru dezbaterea publica a proiectului, persoanele interesate sunt rugate sa confirme participarea pana la data de 23 iunie 2020, ora 15.00, la adresa de e-mail dean@just.ro ori la nr. tel: 0372041194 cu mentionarea numarului si numelui participantilor si, daca este cazul, a intentiei de a prezenta verbal propuneri in cadrul dezbaterii," precizeaza MJ. Ministerul arata ca la dezbaterea publica este invitata sa participe orice persoana interesata (""), cu respectarea urmatoarelor reguli de acces in sediul ministerului:- Purtarea obligatorie a unei masti si a manusilor de protectie, pe intreaga durata a prezentei in minister;- La punctul de acces in incinta Ministerului Justitiei va fi asigurat triajul epidemiologic, constand in controlul temperaturii, precum si dezinfectarea obligatorie a mainilor;- Este interzis accesul in Ministerul Justitiei al persoanelor cu privire la care autoritatile romane competente au dispus masuri de carantina sau de autoizolare, pana la expirarea duratei acestora;- Accesul este permis numai dupa confirmarea motivului accesului in sediu si preluarea invitatului de catre o persoana din cadrul Directiei Elaborare Acte Normative. Pe toata durata prezentei in sediu, invitatul va fi insotit de persoana care l-a preluat;- Pe toata durata prezentei in sediul Ministerului Justitiei sa respecte masurile de igiena si de protectie recomandate de autoritatile nationale competente pentru prevenirea infectiei cu COVID-19.