Ministerul Justitiei: Predoiu nu a fost avocatul Gazprom

Biroul de presa al Ministerului Justitiei, a negat, vineri, informatiile publicate d "The Economist" conform carora ministrul Justitiei Catalin Predoiu, ar fi asistat sau reprezentat societatea Gazprom in calitate de avocat sau in alta calitate.

In anii 2002 si 2003, unul dintre fostii asociati ai ministrului Justitiei a asistat compania Gazprom intr-un audit juridic al unor societati romanesti in vederea unei potentiale achizitii, proiecte care in final nu au mai fost efectuate. Insa, ministrul Justitiei nu a avut nicio legatura cu proiectele respective, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului Justitiei, George David.

Conform articolului "Talking of virtue, counting the spoons", din The Economist, aparut pe 22 mai 2008, actualul ministru al Justitiei ar fi fost avocat al Gazprom.

