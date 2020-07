Ministrul Justitiei: Am creat pe parcursul lunilor precedente un front institutional impotriva crimei organizate. Incep sa cada clanuri de interlopi

"Am creat pe parcursul lunilor precedente un front institutional impotriva crimei organizate. Incepe sa dea rezultate. Incep sa cada clanuri de interlopi. Se va continua pana la capat. In materie de justitie, trebuie sa ai rabdare, pana cand proceduri si operatiuni sunt duse pana la capat.E valabil in orice materie, in orice dosar, rabdare, pana cand procedurile ajung la final", a declarat ministrul Justitiei , Catalin Predoiu, la deschiderea webinar-ului "", organizat de Ambasada Statelor Unite la Bucuresti, in colaborare cu Programul in Domeniul Criminalitatii Informatice si Proprietatii Intelectuale (ICHIP) din cadrul Departamentului de Justitie al Statelor Unite, Departamentul de Stat al SUA, Interpol si IP Crime Investigators College.De asemenea, Predoiu a mai anuntat ca, in lunile precedente, in colaborare cu Ambasada SUA, Ministerul Justitiei a desfasurat un program intens de pregatire a procurorilor, politistilor si altor categorii de experti in materia combaterii spalarii banilor, crimei organizate, traficului de persoane, criminalitatii informatice, dar si a recuperarii bunurilor provenite din infractiuni si a asistentei victimelor traficului de persoane.El si-a exprimat increderea ca acest program a contribuit efectiv la mai buna pregatire a procurorilor, politistilor si expertilor romani, cu rezultate benefice in perspectiva pentru cetateni, pentru ca "eficienta combaterii infractiunilor sta in buna pregatire profesionala si in cooperarea interinstitutionala interna si internationala".In cuvantul sau de deschidere, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Adrian Zuckerman, a declarat ca Statele Unite sprijina, cu toate resursele disponibile, lupta Ministerului Justitiei impotriva infractionalitatii si ca Statele Unite si Romania "lupta umar la umar pentru combaterea crimei organizate si pentru a se asigura ca infractorii nu vor scapa de rigorile legii".La lucrari, alaturi de Ministrul Justitiei si ambasadorul SUA la Bucuresti, au participat si Gabriela Scutea , Procurorul General al Romaniei, si Bruce Swartz, Asistentul adjunct al Procurorului-Sef al Statelor Unite.Acesta este cel de-al 17-lea webinar organizat in parteneriat cu Ambasada Statelor Unite, dintre cele precedente mentionam: Cursul de analiza a declaratiilor (Statement Analysis Training), cel dedicat Infractiunilor contra proprietatii intelectuale si criminalitatea cibernetica in timpul Pandemiei Covid-19 sau a modalitatilor de Investigarea atacurilor de tip Ransomware in timpul Pandemiei Covid-19.