Ministrul Justitiei anunta punerea in dezbatere publica a unui proiect de lege care reglementeaza activitatea grefierilor

"Ministerul Justitiei pune astazi in dezbatere publica un nou proiect de lege important pentru sistemul judiciar si pentru cetatenii care beneficiaza de Justitie, ca serviciu public. Este vorba de o lege care reglementeaza in principal activitatea grefierilor, dar e o lege care cuprinde si alte categorii de personal, este o lege pe care noi am denumit-o privind activitatea si statutul personalului de specialitate juridica din instante si parchete", a afirmat Predoiu, intr-o conferinta de presa.El a precizat ca acest proiect de lege a avut ca model Cartea Verde a grefierilor europeni si aduce o serie de inovatii in activitatea din instante si completeaza proiectele de modificare a legilor justitiei."A avut ca model Cartea Verde a grefierilor europeni si aduce o serie de inovatii in activitatea din instante. Este o lege care completeaza proiectele de modificare a legilor justitiei. Daca acelea se refera la organizarea judiciara, la statutul magistratilor, la Consiliul National al Magistraturii, aceasta lege vine sa reglementeze activitatea personalului de specialitate juridica care deserveste justitia ca serviciu public si sprijina magistratii in activitatea lor", a explicat Catalin Predoiu.El a detaliat cum sunt clasificate functiile in cadrul personalului de specialitate."Proiectul propune o noua clasificare a functiilor care compun personalul de specialitate juridica, respectiv personal de specialitate judiciara - grefier judiciar, grefier documentarist, grefieri arhivari si grefieri de sedinta si grefieri principali. Apoi personal de asistenta - grefieri si asistenti procedurali, personal tehnic - specialist IT, specialist criminalist, tehnician criminalist si personal administrativ - sofer", a afirmat Predoiu.El a spus ca grefierii judiciari vor fi recrutati numai prin concurs, iar personalul de specialitate juridica va avea studii superioare juridice. Ministrul Justitiei a prezentat si alte reglementari din acest proiect de lege."In cuprinsul legii se reglementeaza o alta categorie de personal de specialitate, respectiv specialist criminalist, este un domeniu extrem de important. De asemenea, statutul Institutului National de Expertiza Criminalistica. Sunt reglementate chestiuni care tin de pregatirea profesionala si scolarizarea acestora in cadrul scolii nationale de grefier, testarea psihologica, sfera abaterilor disciplinare, pana si tinuta vestimentara este reglementata prin acest proiect de lege", a declarat Catalin Predoiu.