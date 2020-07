Ministrul Justitiei: Cred ca la un moment dat Romania va fi o tara libera de interlopi

Despre condamnatii fugari: Pocedurile de extradare au fost acceptate, vor veni curand acasa

"S-a terminat. Ceea ce a inceput de cateva luni de zile va continua pana la starpirea completa a acestui fenomen. Stiu ca pare iluzoriu, dar, da, eu cred ca la un moment dat Romania va fi o tara libera de interlopi, o tara libera de trafic de persoane, o tara libera de trafic de minori, de abuzuri sexuale si de toate aceste grozavii. (...) Am lucrat in ultimele luni si voi lucra in continuare, impreuna colegii de la Ministerul Public, de la Ministerul de Interne, colegi din strainatate - avem alaturi de noi Ambasada SUA, care aduce expertiza in acest domeniu, avem colegii din Uniunea Europeana. Toata lumea vrea sa ajute Romania sa scape de acest flagel si sa se ajute pe ei, pentru ca e vorba de un flagel global, de un flagel care face victime peste tot", a precizat Catalin Predoiu in cadrul unei emisiuni la Realitatea Plus.Acesta a subliniat faptul ca este inadmisibil ca in secolul XXI, dupa atatia ani de la aderarea la Uniunea Europeana, dupa atingerea unui anumit grad de civilizatie, sa mai fie tolerati indivizi care nu au nimic mai bun de facut decat sa distruga vieti si destine."Deja sunt lucruri in miscare. (...) Se va intra cu buldozerul, cu lama, pana la rasul solului. In cativa ani in Romania nu trebuie sa mai vorbim de copii care sunt abuzati, de femei care sunt abuzate, de sclavi", a afirmat Catalin Predoiu.Ministrul a sustinut ca problemele se pot rezolva rapid, prin intermediul institutiilor interne cu atributii in domeniu, inclusiv prin cooperare judiciara internationala."Avem tot aparatul. Trebuie insa, ceea ce nu s-a facut pana mai acum vreun an de zile, in loc sa oprim si sa punem acest aparat in debara, in garaj, trebuie sa-i dam drumul sa functioneze", a spus ministrul Justitiei Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a declarat joi seara ca omul de afaceri Puiu Popoviciu, Cristian Rizea sau Abraham Morgenstern ar putea fi repatriati in curand. Ministrul Justitiei sustine ca in toate cazurile in care fugarii au fost identificati, s-au indeplinit demersurile pentru extradare si se asteapta raspunsuri pozitive din partea tarilor in care sunt acestia."Referitor la cele doua persoane mentionate (Sorin Strutinsky si Daniel Dragomir n.r.) au fost condamnate, deci au fost identificate, anchetate, inculpate si condamnate, deci Justitia si-a facut datoria, cel putin in cazul celor doua persoane. Acum, aplicarea unei pedepse se face pe conformare voluntara, adica, in mod normal cel care a fost in fata Justitiei si a primit o decizie de condamnare ar trebui macar atata lucru sa faca, sa accepte verdictul si sa accepte pedeapsa si s-o execute", a spus Catalin Predoiu.Ceea ce am voie sa comunic, potrivit legii, incepem cu domnul Morgenstern, este localizat in Brazilia, in fond, cererea de extradare a fost admisa de instantele braziliene, se afla acum intr-o procedura de recurs la Curtea Suprema din Brazilia, nu vreau sa anticipez un verdict, dar sa spunem ca sunt optimist, dat fiind ca la fond a fost o solutie favorabila si ca la un moment dat, domnul Morgenstern va pasi din nou pe teritoriul Romaniei pentru a-si executa pedeapsa.Domnul Rizea, s-a facut cerere de extradare, din pacate, asta este situatia in momentul acesta Republica Moldova nu-si extradeaza cetatenii, dansul are dubla cetatenie, dar noi am facut o cerere de delegare a executarii pedepsei in Republica Moldova, la care asteptam raspuns, am facut o invitatie omologului pentru un tratat de extradare intre noi si Republica Moldova, pentru ca nu exista un astfel de tratat, dar nu am primit inca raspuns, deci si in cazul acesta Ministerul Justitiei a facut tot ce se putea.Despre Alina Bica , despre care spuneati ca este localizata in Madrid, sincer nu aveam aceasta informatie, nu pot s-o comentez, trecem la Puiu Popoviciu, de asemenea, cererea de extradare a fost admisa in fond si se afla intr-o forma de recurs, asteptam rezultatul. Din experienta acumulata va pot spune ca sunt optimist, cooperarea judiciara isi va face efectul", a declarat ministrul Justitiei la Realitatea Plus.