O firma va putea fi infiintata exclusiv online. Ministerul Justitiei a lansat un proiect de lege in dezbatere publica

Predoiu a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca un proiect de lege lansat recent in dezbatere publica se refera la modernizarea Registrului Comertului."Este un proiect legat de modernizarea Registrului Comertului si a profesiei de registrator comercial. Acest proiect transpune o directiva a Uniunii Europene privind digitalizarea. Propune o reforma radicala si importanta a Registrului Comertului in directia digitalizarii, functionarii acestuia in relatiile cu publicul si societatile comerciale", a afirmat Catalin Predoiu.El a mentionat ca societatile comerciale vor putea fi constituite exclusiv online, pe o procedura simplificata, fara a fi necesara prezenta fizica in niciuna din etapele procedurii de constituire. Predoiu a precizat ca o persoana care solicita infiintarea unei firme nu mai trebuie sa obtina diferite avize si documente de la alte institutii, acestea urmand sa fie colectate de catre Registrul Comertului."Proiectul inlocuieste depunerea de documente in format letric, pe suport de hartie, cu documente care sunt in forma online, iar in ceea ce priveste provenienta lor sunt obtinute de Registrul Comertului de la institutiile care elibereaza acele documente. Nu mai e nevoie ca solicitantul sa faca un tur al institutiilor administrative pentru obtinerea a tot felul de avize si documente justificative, Registrul Comertului va proceda la aceasta interogare si va colecta documentele respective", a afirmat ministrul Justitiei.El a adaugat ca se reduce lista cu documentele necesare. "Spre exemplu, se renunta la necesitatea depunerii specimenului de semnatura in forma notarizata, era o formalitate extrem de complicata de multe ori pentru oamenii de afaceri, dovada de rezervare, declaratie pe propria raspundere, inlocuite cu o includere in actul constitutiv a unei formule, a unei clauze care tine loc de astfel de declaratie", a explicat ministrul Justitiei.El a mai precizat ca vor fi simplificate unele etape prealabile de contestare care prelungeau etapa de inregistrare.