Predoiu, catre procurori: Urmariti banii, nu numai infractorii. Luati-le banii, luati-le tot ce au furat!

"Luati-le banii produsi prin infractiuni, luati-le tot ce au furat. Sunt banii Ministerului de Finante", a punctat Predoiu.El a participat marti la deschiderea webinar-ului "Investigarea atacurilor de tip Ransomware in timpul pandemiei COVID-19".Ministrul a anuntat ca astfel deschide o serie de 4 noi webinar-uri dedicate pregatirii procurorilor si politistilor romani cu privire la aspecte mai specifice legate de investigarea unor forme de criminalitate cibernetica, conform unui comunicat al Ministerului Justitiei. Primul, cel de marti, a fost dedicat investigariiCel de-al doilea webinar, care va fi organizat la sfarsitul acestei luni, este dedicatAl treilea webinar, dedicat si procurorilor si fortelor de ordine romane, vizeaza aspecte ale spalarii banilor -Ultimul webinar va avea un accent si mai specializat:Cu prezentarea acestui ultim webinar, ministrul a facut un apel la procurori sa urmareasca banii rezultati din infractiuni."Ca tinta generala a acestor webinarii, dar si ca obiectiv principal pentru toata activitatea noastra de zi cu zi -. Folositi facilitatile pe care le ofera legile noastre pentru a ajunge in jurisdictii straine, inclusiv in cele offshore si asigurati-va ca 'infractiunea se plateste'", a indemnat ministrul.El a mentionat ca deja exista multe cazuri in care au fost confiscate monede virtuale, care acum sunt gestionate de Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate."Acesta este un inceput bun; cu toate acestea, trebuie sa continue cu mai multa putere si cu mai multe rezultate.Ii incurajez pe colegii nostri de la parchete si agentiile de aplicare a legii sa foloseasca aceste patru ocazii pentru a discuta despre experientele lor, pentru a impartasi provocarile cu care se confrunta si, cel mai important, pentru a gasi cele mai bune solutii in parteneriat.Profit de aceasta ocazie pentru a solicita inca o data tuturor procurorilor si fortelor de ordine romane sa acorde cea mai mare atentie criminalitatii organizate, in special infractiunilor informatice savarsite in acest context nefericit si sa le cerceteze cu un nivel ridicat de profesionalism", a incheiat Catalin Predoiu.