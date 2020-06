Predoiu declanseaza mica reforma a Ministerului Justitiei: Numarul secretarilor de stat creste la 5, poate sesiza Inspectia Judiciara si reorganizeaza Corpul de Control

Principalele reglementari

Predoiu: Scopul este sa avem un minister prolific

Ziare.

com

"Hotararea () consolideaza Ministerul pe trei planuri: 1) elaborare legislativa, 2) comunicare 3) management.", a declarat Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu , potrivit unui comunicat al MJ.Printre modificarile adoptate se numara faptul ca prin ordin de ministru, se vor numi consilieri onorifici din randul unor personalitati cu larga recunoastere, ministrul va putea sesiza Inspectia Judiciara pentru a se stabili daca exista indiciile savarsirii unei abateri disciplinare de catre procurori si este reorganizat Corpul de control al ministrului la nivel de directie.Una din modificarile esentiale, creste numarul secretarilor de stat de la 4, la 5.," se arata la articolul 16, potrivit Portalului Legislativ. In actul adoptat de Guvern, Predoiu subliniaza o alta idee preluata de la fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader , dreptul de a sesiza Inspectia Judiciara pentru a se stabili daca exista indiciile savarsirii unei abateri disciplinare de catre procurori.," se arata la articolul 14, potrivit Portalului Legislativ.Vechea prevedere a articolul era: "Ministrul Justitiei exercita atributiile prevazute de lege in calitate de titular al actiunii disciplinare in materia raspunderii disciplinare a judecatorilor si procurorilor, potrivit unei proceduri interne stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Ministerului Justitiei."Modificarea a fost facuta dupa ce Tudorel Toader prin OUG 92/2019 a stabilit ca "Ministrul justitiei poate sesiza Inspectia Judiciara pentru a se stabili daca exista indiciile savarsirii unei abateri disciplinare de catre procurori. Cercetarea disciplinara se efectueaza de Inspectia Judiciara, prevederile prezentei sectiuni fiind aplicabile in mod corespunzator."Principalele reglementari cu privire la modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei vizeaza urmatoarele domenii, arata un comunicat al Ministerului Justitiei.In cadrul acestor comisii, vor putea fi folositi, in conditiile legii, si colaboratori externi - cadre didactice din invatamantul superior juridic, cercetatori stiintifici, judecatori, procurori, membri ai profesiilor juridice reglementate sau alti specialisti. Procedura de selectie, modul de organizare si functionare a comisiilor vor fi stabilite prin ordin al Ministrului Justitiei.Astfel, se are in vedere necesitatea cooptarii acestora in proiectele majore ale institutiei, de larg interes pentru mediul juridic si mediul de afaceri., prin preluarea atributiilor, a activitatii, a posturilor si a personalului din cadrul celor doua directii mai sus-mentionate. Directia Economica va conduce la realizarea unei structuri flexibile si adaptata cerintelor actuale cu o viziune clara in domeniul economic.5., in scopul atingerii, in mod eficient, a obiectivului indeplinirii atributiilor ambelor compartimente in conditii optime si intr-o unica viziune.6., avand ca atributii principale:a) crearea si evaluarea imaginii publice a politicii din domeniul justitiei si elaborarea recomandarilor in consecinta;b) elaborarea strategiilor de comunicare;c) organizarea activitatilor publice ale Ministrului Justitiei si ale altor reprezentanti ai ministerului;d) organizarea conferintelor de presa ale ministerului.7.Subliniem ca acest compartiment este o structura de autoritate, care beneficiaza de independenta operationala, subordonata direct Ministrului Justitiei.8.flate in municipiile resedinta de judet si Programul- complex urbanistic destinat sediilor unor institutii apartinand sistemului judiciar.Predoiu a precizat ca a pregatit Ministerul pentru provocarile care vor urma, in special in privinta efortului de elaborare a legislatiei pentru justitie , dar nu numai."Scopul este sa avem un minister prolific la nivel de elaborare legislativa, care comunica bine si este manageriat corect. Pentru aceasta, se impunea modificarea actului normativ care il organizeaza. Expertiza ministerului in materie de elaborare este de inalt nivel, dar pentru perioadele depot fi utile grupurile de lucru, incluzand specialisti din mediul academic si profesiile juridice, daca vom gasi deschidere in aceste sfere profesionale.Resimt nevoia unei mai bune comunicari din partea ministerului, multiplele sarcini rezolvate de minister fiind in buna masura necunoscute publicului. Exista si fenomenul invers, atributii si responsabilitati care nu apartin ministerului sunt atribuite acestuia, in absenta unei bune informari pe care trebuie sa o facem.In fine, exista si un alt fenomen, de multe ori trebuie sa raspundem unor false informatii in legatura cu activitatea ministerului. Toate acestea reclama un efort mai mare de comunicare.In sfarsit, multitudinea sarcinilor de sustinere a proiectelor in Parlament, precum si imprejurarea ca in coordonarea ministerului se afla trei institutii mari si importante, ANC, ONRC si ANP, impunea o consolidare si pe partea manageriala, pentru a asigura un management prin obiective, descentralizare si responsabilizare, adica principiile managementului modern.Epoca managerilor de institutii administrative sau economice atotstiutori, care concentreaza excesiv informatia si puterea administrativa in mainile lor este revoluta de multa vreme in organizarile democratice. Eficienta este data de lucrul in echipa, cu asumari sinergice de responsabilitati."