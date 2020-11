Predoiu despre cazul fugarului Savulescu: Am trimis o scrisoare ministrului Justitiei din Italia

Predoiu a precizat ca nu se pune problema de a nu recunoaste decizia luata de judecatorii din Italia, insa sustine ca a fost "mahnit" de hotararea data in cazul lui Savulescu.De asemenea, ministrul Justitiei spune ca a fost "uimit" de faptul ca judecatorii din Italia au schimbat decizia de condamnare data de magistratii din Romania in cazul lui Savulescu."Nici nu se pune problema de a nu respecta independenta instantelor. A fost luata o decizie in raport cu legea italiana, dar in acelasi timp am spus, intr-o conferinta de presa, ca sunt mahnit si putin dezamagit de aceasta decizie. Inseamna ca, pe undeva, sistemele legislative nu sunt pe deplin compatibilizate si ceea ce m-a uimit pe mine nu este faptul ca s-a hotarat executarea sentintei in Italia, acest lucru este normal ca un stat membru al UE sa fie tara de executare a unei decizii penale pronuntate in alt stat al Uniunii Europene, ci faptul ca s-a schimbat cumva modalitatea de executare.Deci din jocul acesta al reglementarilor, si eu vorbesc stric sistemic din perspectiva de compatibilitate a sistemelor legislative europene, ceea ce a hotarat un judecator roman, respectiv o condamnare cu executare, poate fi schimbata de catre un judecator din alt stat membru al UE intr-o hotarare de condamnare cu suspendare. Si atunci am spus ca poate este bine sa ne gandim ce se intampla cu aceste sisteme in anumite puncte ale lor si sa vedem cum le compatibilizam", a declarat ministrul Justitiei.Predoiu a anuntat ca i-a trimis o scrisoare omologului sau din Italia, pentru a discuta despre o compatibilizare a sistemelor legislative din cele doua tari in materia punerii in executare a mandatelor europene in domeniul extradarii."Dialogul meu este cu ministrul Justitiei din Italia legat de problema sistemica. Cum nu am aici dialog cu judecatorii din Romania pe decizii concrete, ca nu am acest drept, evident nu am nici cu un judecator al unui stat membru UE. Si nu este doar retoric ceea ce am facut. Pot sa va spun ca am trimis o scrisoare ministrului italian al Justitiei si i-am propus sa avem o intalnire, intr-o perspectiva apropiata, pentru a discuta mai multe probleme de cooperare judiciara, dar si aceste aspecte care tin de compatibilizarea sistemelor legislative din tarile noastre si cum este posibil ca un mandat european, gandit sa faciliteze procedurile de extradare si procedurile de executare a pedepselor, pronuntate intr-un stat si executate in alt stat membru al UE, sa nu functioneze, sa spunem, uniform. Sunt lucruri care se discuta intre ministrii de Justitie. Noi respectam deciziile instantelor, insa este obligatia noastra de a dialoga cu ministri ai Justitiei si asta vom face", a adaugat Predoiu.Omul de afaceri Dragos Savulescu, fost finantator al clubului Dinamo , are o condamnare de 5 ani si 6 luni inchisoare in dosarul retrocedarilor ilegale de plaje din Constanta. Pe numele lui a fost emis un mandat european de arestare de catre Curtea de Apel Bucuresti, fiind localizat in Italia.O instanta italiana - Curtea de Apel din Napoli - a respins insa cererea Romaniei de extradare a lui Dragos Savulescu si a decis ca acesta sa execute pedeapsa in Italia, insa condamnarea de cinci ani si jumatate a fost redusa la doi ani si cinci luni, dar cu suspendare.In motivarea deciziei Curtii de Apel din Napoli, judecatorii italieni spun ca Dragos Savulescu are afaceri in Italia, vorbeste limba italiana si nu se impune ispasirea pedepsei in Romania."Nu exista motive sa se impuna persoanei urmarite ispasirea pedepsei in Romania, din moment ce executarea acestei pedepse in Italia, dupa recunoasterea sentintei straine, este mai conforma cu cerinta resocializarii sale efective, deoarece in Italia va fi mult mai aproape de prietenii sai si de interesele sale si va putea trai experienta inchisorii ca pe un moment de crestere a constientizarii valorii negative a faptelor comise mai degraba decat ca pe un moment de aspra pedepsire ispasita foarte departe de propriul context familial, social si teritorial", se arata in decizia Curtii de Apel din Napoli, publicata in presa din Romania.CITESTE SI: