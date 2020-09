Predoiu, despre numirea unui nou sef al DIICOT: "Este de cantarit daca asteptam noile legi sau dam intaietate unui obiectiv de a stabiliza aceasta functie"

Predoiu a afirmat, insa, ca exista un procuror-sef adjunct la DIICOT si exista premisele ca institutia sa functioneze bine in perioada urmatoare.Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a fost intrebat, miercuri seara, intr-o conferinta de presa, cand va lansa procedura pentru numirea unui procuror-sef al DIICOT si a precizat: "O sa lansam la un moment dat. Este o intrebare, reflectez la ea. Este de cantarit daca asteptam noile legi sau dam intaietate unui obiectiv de a stabiiza aceasta functie".Predoiu a explicat ca "exista toate premisele ca institutia sa functioneze" in perioada urmatoare, avand in vedere ca exista un procuror-sef adjunct cu care a avut o discutie. Ministrul a mai explicat ca vrea sa se consulte cu Sectia pentru procurori a CSM , dar si cu procurorul general.Intrebat daca am putea avea un procuror sef la DIICOT abia anul viitor, avand in vedre ca legile Justitiei vor fi in dezbatere publica pana in 31 martie, Predoiu a afirmat: "Nici asa un termen nu este rezonabil".Sefa Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, Giorgiana Hosu, a demisionat joi din functie, dupa ce sotul sau a fost condamnat a 3 ani de inchisoare cu suspendare in dosarul in care este acuzat ca a ajutat-o pe Angela Toncescu, fost membru in Consiliul de Administratie al Carpatica Asig Sibiu sa influenteze deciziile de la nivelul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) astfel incat sa obtina avizul pentru numirea in functia de presedinte al CA al Carpatica Asig.