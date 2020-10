Predoiu, dupa videoconferinta cu ministrul Justitiei din Olanda: "In ce priveste anticoruptia, cetatenii romani au in continuare mari asteptari de la DNA"

Cei doi ministri au discutat pe marginea recentului Raport privind Statul de Drept, publicat de Comisia Europeana, la 30 septembrie, atat aspectele orizontale, cat si cele punctuale, din rapoartele dedicate celor doua state.Un alt subiect de interes a fost cooperarea judiciara intre autoritatile romane si cele olandeze. Cooperarea tehnica bilaterala va consta in schimb de informatii cu privire la protectia victimelor infractiunilor, digitalizarea justitiei, dar si privind functionarea unor institutii din sistemul judiciar.Totodata, au fost abordate si aspecte legate de colaborarea judiciara intre cele doua tari cu privire la traficul de persoane."Cooperarea bilaterala romano-olandeza in domeniul justitiei dureaza de peste 20 de ani. Exista teme de actualitate care, desi tratate la nivel european, isi dobandesc consistenta prin cooperarea bilaterala. Schimbul de experienta intre practicieni este mai mult decat bine-venit, experienta olandeza fiind printre cele mai valoroase la nivelul UE. Recentul Raport privind Statul de drept arata ca toate sistemele judiciare din Uniunea Europeana sunt in schimbare.In plus, pandemia COVID-19 a impus deja urgentarea digitalizarii si desfasurarea unor proceduri judiciare la distanta. Olanda are un sistem judiciar performant si pentru faptul ca nu se confrunta cu deficit de personal, iar conditiile logistice ale actului de justitie sunt corespunzatoare in intreg sistemul. Noi avem inca unitati de parchet cu 2-3 procurori si sedii de instante si parchete in care nu mai incap dosarele.De aceea, am dat prioritate in acest an masurilor de finantare si logistica, e un inceput, dar ani multi de acum inainte trebuie sa investim in logistica sistemului judiciar si a celui penitenciar , iar CSM trebuie urgent sa elaboreze o strategie de resurse umane coerenta pe termen lung, sa ne conjugam eforturile. De altfel, am convenit cu ministrul olandez sa primim mai multe informatii despre modalitatea de functionare a CSM olandez, sa cautam cele mai bune solutii pentru a realizadin MCV , cresterea eficientei CSM si a sistemului judiciar.In ce priveste anticoruptia, cetatenii romani au in continuare mari asteptari de la DNA , institutie pe care o sprijinim fara rezerve cu toate competentele legale de care dispune Ministerul Justitiei. Trebuie insa sa fim constienti ca flagelul coruptiei trebuie combatut si prin preventie, iar el va fi eradicat din societate doar in momentul in care va opera pe deplin o cultura a integritatii in functiile publice.Avem, de asemenea, si alte provocari, traficul de persoane, inclusiv de copii, si exploatarea sexuala, iar aici avem mari asteptari de la cooperarea bilaterala cu Olanda, inclusiv sub aspectul preventiei. Am convenit cu ministrul olandez sa facilitam si mai mult cooperarea dintre DIICOT si omologii olandezi, pentru a conjuga eforturile de combatere a traficului de persoane.Imbunatatirea conditiilor si a capacitatii de cazare in sistemul penitenciar este, de asemenea, un subiect de interes comun, din perspectiva transferurilor de detinuti pentru executarea pedepselor in tara de nationalitate. Ministerul Justitiei va continua politica de finantare a lucrarilor de ameliorare cu finantare de la Mecanismul Financiar Norvegian si crestere a capacitatii de cazare, prin constructia celor doua penitenciare noi de la Unguriu si Berceni, cu finantare de la Banca Europeana", a declarat ministrul Catalin Predoiu, la finalul reuniunii.