Predoiu ii apara onoarea lui Toader. Ministerul Justitiei cere 600 de lei unui protestatar care a dat, in 2019, cu vopsea rosie pe mocheta institutiei, nemultumit de recursul compensatoriu

Protest fata de Legea Recursului Compensatoriu

Ii arde de joaca in loc sa fie atent la procurorii sefi

Astfel, Ministerul Justitiei cere Judecatoriei Sectorului 5 sa-l oblige pe Mihai Dide sa plateasca prejudiciul adus institutiei conduse la acea data de ministrul Tudorel Toader , constand in contravaloarea mochetei de la intrare, mai exact 600,60 de lei, plus dobanzile calculate de la data de 14 ianuarie 2019."La data de 14 ianuarie 2019, numitul Dide Cristian Mihai a aruncat cu vopsea rosie pe treptele si pe mocheta de la intrarea principala in Ministerul Justitiei. Prin fapta savarsita, Dide Mihai a distrus in totalitate mocheta aflata la intrarea principala, facand-o astfel improprie folosirii, fiind necesara achizitionarea uneia noi.", se arata in cererea de chemare in judecata formulata de minister.Potrivit documentului, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5, au decis sa nu-l trimita in judecata pe Cristian Mihai Dide pentru protestul organizat in fata ministerului, existand doar mentiunea ca acesta sa plateasca daunele create. Fata de aceasta ordonanta, ministerul Justitiei, condus acum de ministrul Catalin Predoiu, sustine ca instanta de judecata nu s-a pronuntat cu privire la cererea de constituire parte civila a institutiei in decizia de incheiere din 2 iulie 2020."Tinand cont de situatia de fapt, de probele administrate, sunt indeplinite cerintele legale ale raspunderii delictuale, legea impunand existenta unei fapte culpabile savarsite cu vinovatie, a unui prejudiciu si a unei legaturi de cauzalitate, toate aceste conditii fiind indeplinite in speta", se arata in documentul citat.", se arata in documentul de chemare in judecata consultat de Ziare.com.In 14 ianuarie 2019, mai multi protestatari, printre care si Cristian Mihai Dide au aruncat cu vopsea rosie pe treptele ministerului Justitiei, institutie condusa la acea data de Tudorel Toader, in mandatul caruia a intrat in vigoare legea recursului compensatoriu, prin care detinutii, unii dintre acestia recidivisti sau condamnati pentru infractiuni violente, au beneficiat de reducerea termenelor cu 20% din cauza conditiilor de detentie.Protestul a avut loc dupa ce un tanar de 25 de ani din Medias fusese injunghiat de un detinut eliberat inainte de termen, in baza acestei legi. "In semn de prostest fata de recursul compensatoriu si fata de crima de la Medias, unde un tanar a fost ucis de un fost detinut eliberat dupa decizia lui Tudorel Toader, am hotarit sa aduc aceasta vopsea rosie, pe care am imprasitat-o pe scarile Mnisterului Justitiei", declarat atunci Dide.Mihai Dide a criticat actiunea ministerului sustinand ca s-a angajat sa plateasca prejudiciul atunci cand va primi in schimb mocheta patata cu vopsea."Pe zi ce trece apar argumente care ma conving ca acest Stat este esuat. Astazi am primit o cerere de chemare in judecata de la Ministerul Justitie, de aceasta data condus de PNL . Prin aceasta cerere Catalin Predoiu, ministrul justitiei absent de la investire, vrea sa recupereze prejudiciul ce l-am cauzat ministerului pe care se face ca il conduce.Prejuidiciul consta intr-o mocheta de 600 de lei, ce se presupune a fi distrusa atunci cand am aruncat vopsea lavabila pe baza de apa pe ea. Am recurs la acest gest ca urmare a indiferentei ministrului Tudorel Toader la valul de infractiuni ce au avut loc dupa recursul compensatoriu pe care el l-a promovat.Este dreptul domnului Predoiu, chiar obligatia lui sa faca treaba aceasta. Dar sa nu scapam din vedere un lucru, foarte important: asa cum scrie si in cerere si in ordonanta de clasare eu am declarat ca platesc acest prejudiciu cu conditia ca mocheta murdara de vopsea sa imi fie predata. Altfel domnul Predoiu "se imbogateste necuvenit" cu o mocheta pe care au spalat-o si o refolosesc", a declarat Mihai Dide pentru Ziare.com.In opinia acestuia acest ultim episod este doar un alt exemplu al unei Justitii blande cu marii infractori, alteori complice, tipice unui stat esuat."De ce este un stat esuat? Pentru ca nimeni nu se uita la prejudicii de zeci de mii de lei cum ar fi cel cauzat de jandarmeria Bucuresti in cazul lui Sandi Matei, unde aceasta a fost obligata sa plateasca 30.000lei daune morale pentru politie politica. Sau cel de 60.000 lei cauzat tot de jandarmeria Bucuresti ca urmare a cheltuielilor de judecata pe care instanta i-a obligat sa le plateasca asociatiei Evolutie in institutie dupa ce mai mult de 200 procese verbale au fost anulate in instanta.Deci domnului Predoiu ii arde de joaca in loc sa fie mai atent la procurorul sef DIICOT care doarme seara de seara cu un inculpat in pat, sau la Procurorul general care vrea sa ascunda dosarul SPP-istului ce ne pune viata in pericol ducandu-l cu girofar pe Bode. Poate chiar ar trebui sa se intrebe ce mai face Doru Stoica", a concluzionat Mihai Dide.