Predoiu: In sistemul judiciar exista presiuni care vin din sistemul judiciar

Fostul ministru al Justitiei Catalin Predoiu a precizat ca nu s-a facut niciun fel de presiune asupra sa, in perioada in care a fost in functie, amintind insa si de cazul fostului senator Catalin Voicu, unde au fost multe presiuni.

"In ultimii patru ani, cat am fost ministru, nu am primit niciun fel de telefon, niciun fel de sugestie, niciun fel de presiune ca sa fac sau sa nu fac altceva. Noi vedem presiunile strict din partea mediului juridic.

In sistemul judiciar exista uneori presiuni care vin din sistemul judiciar. De exemplu, cand unul din sistemul judiciar incearca sa gasesca o solutie intr-un dosar incare este implicat un coleg magistrat, cand un om de afaceri incearca sa trafice un dosar", a declarat Catalin Predoiu, miercuri seara, la Realitatea Tv.

Acesta a explicat ca a plecat din Guvern hotarat sa-si urmeze cariera, dupa care a ajuns la concluzia ca "daca lucrurile merg in aceasta directie, e foarte greu sa practici o cariera de jurist intr-o Romanie cu o justitie apasata de politicieni".

Fostul ministru a dat si un exemplu de presiuni din multe directii, in cazul unui politician condamnat la inchisoare.

"In cazul Voicu s-au facut tot felul de presiuni, din sistemul judiciar, din afara, presiuni juridice, pesiuni non-juridice, din sistemul politic, este un caz scoala", a spus prim-vicepresedintele PDL.

Acesta a mentionat ca nu a simtit niciodata presiuni din partea presei, adaugand ca este "pentru libertatea totala a presei" si ca presa, ca si justitia, trebuie sa se autoguverneze".

"Presa are voie sa comenteze cazuri din justitie, dar in orice exista o limita", a mai spus Predoiu.

Fostul ministru al Justitiei a precizat ca se cunoaste cu actualul ministru, Robert Cazanciuc, din anul 2008, adaugand ca au colaborat bine.

"Cred ca este mai prudent decat doamna Pivniceru, care s-a trezit sa reformeze niste jaloane deja fixate. Domnul Cazanciuc ar putea face cariera daca isi foloseste capacitatile de organizator", a afirmat acesta.

Nu in ultimul rand, Catalin Predoiu a facut referire si la justitie in contextul european, afirmand ca "In Europa nu te atingi de Curtea Constitutionala, de Curtea Suprema la fel".

