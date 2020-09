Predoiu, intrebat daca este multumit de activitatea DNA: "Stiu ca fac eforturi de a reporni un sistem care, la un moment dat, fusese gripat de modificari legislative"

"Angajamentul Ministerului fata de lupta anticoruptie nu are niciun fel de ezitare. Intotdeauna am solicitat si solicit tuturor procurorilor sa abordeze, sa confrunte, sa investigheze si sa trimita cu celeritate in judcata, pe baza de probe, pe toti cei care incalca legea. Nu exista rezerve", a declarat, miercuri seara, intr-o conferinta de presa, Catalin Predoiu.Intrebat daca este multumit de activitatea DNA , Predoiu a afirmat: "Am incredere in conducerile instalate. Stiu ca fac eforturi de a reporni un sistem care, la un moment dat, fusese gripat de modificari legislative, de atacuri la adresa justisiei. Cred ca suntem intr-o faza in are este nevoie de un efort intensde agasi, daca vreti, avantul luptei anticoruptie, de a regasi ritmurile in cooperarile dintr eprocurori si polisisti astfel ncat sa finalizeze cat mai repede anchetle pe care sunt convins ca le au".Ministrul a afirmat ca este convins ca se lucreaza si ca unele dosare vor ajunge in curand "la maturitate"."Eu nu am nicio indoiala in ceea ce priveste travaliul DNA si al altor unitati de parchet, dar stiu in acelasi timp ca practican al dreptului ca a construi un dosar implica foarte mult timp. Sunt convins ca in curand vom avea si dosare care ajung la maturitate, adica sa fie trimise n judecata. Nu este momentul sa ne pierdem increderea", a mai afirmat Predoiu.