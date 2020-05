Predoiu izbucneste intr-o noua sedinta cu scandal la CSM: Se aude o tacere asurzitoare despre faptul ca lui Kovesi i-au fost calcate in picioare drepturi fundamentale!

Atac la CCR

"DNA a lovit in plin centre organizate de coruptie"

Ziare.

com

O solicitare inedita, care a impartit din nou CSM in doua tabere. Un control care depaseste cu mult, prin amploarea sa, celebrele evaluari facute de fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader, sau controalele repetate ale Inspectiei Judiciare.Predoiu a facut trimitere la recenta decizie CEDO in cazul Laurei Codruta Kovesi, dar si la faptul ca o parte din achitarile DNA au fost date in baza hotararilor CCR si ale dezincriminarilor operate in Parlament de coalitia PSD-ALDE."Se aude o tacere asurzitoare in CSM despre faptul ca unui fost inalt magistrat i-au fost calcate in picioare drepturi fundamentale, asa cum a statuat CEDO. Sper sa nu se transforme intr-o tacere care spune si alte lucruri. Deci sus drepturile, sus libertatile, sus independenta Justitiei, absolut de acord.Dar nu pot fi de acord cu instrumentalizarea acestor valori fundamentale pentru a culpabiliza institutia. Sau de a o face in afara cadrului legal, institutional, sau de maniera partinitoare," acuza Predoiu.Ministrul Justitiei arata ca, desi scopul verbal al acestei solicitari nu a fost de evaluare a deciziilor instantelor, in cerere se arata ca este facuta pentru a se aprecia in ce masura a fost afectat caracterul echitabil al procedurilor judiciare derulate: "CSM este garant al independentei Justitiei sau evaluator al deciziilor sub aspectul caracterului echitabil? Care este temeiul legal, concret, pentru a aprecia acest caracter? CSM nu este competent cu aceasta procedura."Predoiu a reamintit ca Oprina si Baltag fac trimitere la numarul mare de achitari pe care l-ar fi primit DNA in anchetele instrumentate."Trebuie sa fim rigurosi cand vorbim de achitari. Cele prezentate luni de zile pe surse mass-media cu cifre exagerate si mediatizate excesiv pentru distrugerea credibilitatii unei institutii cheie a justitiei, a statului roman? Sau cele provocate de impactul deciziilor CCR, care au eliminat prin efecte intregi probatorii, compromitand sute de dosare instrumentate corect de procurori, potrivit legii in vigoare la data inculparii.Sau achitarile provocate de dezincriminarile operate cu vinovatie cel putin politica de o fosta si prezenta majoritate parlamentara?" s-a aratat revoltat Predoiu.Ministrul Justitiei le-a mai spus membrilor CSM ca a observat o anumita ostilitate la adresa DNA.", se intreaba retoric Predoiu."Eu cred ca nu e cazul sa transformam CSM intr-o inchizitie la adresa DNA. O institutie care este cu plusuri si minusuri, ca orice institutie, a dat lovituri serioase coruptiei din societate, trebuie sa o recunoastem. A adus servicii societatii si cetatenilor. Si dovada ca ani de zile DNA s-a aflam in varful increderii societatii," conchide Predoiu.Discutiile au continuat aproximativ o ora, CSM urmeaza sa decida joi pe cererea Gabrielei Baltag si a Evelinei Oprina.La finalul sedintei CSM, Ministerul Justitiei a postat pe site-ul institutiei toata interventia lui Catalin Predoiu.