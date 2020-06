Predoiu le cere sefilor marilor parchete sa "impulsioneze" procurorii in anchetarea crimei organizate: Se impune un razboi total contra lor

Ziare.

El a solicitat parchetelor "sa confrunte interlopii si traficantii de persoane cu toatede investigatie din, sa-i hartuiasca si sa ii atace procedural constant, pana la inculparea si condamnarea lor". "Se impune un razboi total contra lor", a spus Predoiu.Luni, la sediul Ministerului Justitiei, a avut loc o intalnire institutionala intre Catalin Predoiu, ministrul Justitiei , Gabriela Scutea, procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, si Giorgiana Hosu, procuror-sef DIICOT, la care s-a discutat despre intensificarea combaterii traficului de fiinte umane si a crimei organizate, se arata intr-un comunicat de presa transmis de MJ.Intalnirea a fost solicitata de ministrul Justitiei, facand parte din consultarile periodice pe care acesta le-a avut pe acest subiect cu procurorul general interimar si ulterior cu procurorul general, inca de la preluarea mandatului de ministru la sfarsitul anului 2019."Pentru Ministerul Justitiei si Ministerul Public, combaterea traficului de persoane si a crimei organizate continua sa fie si vor ramane mult timp o prioritate, stabilita inca de la preluarea mandatului, in noiembrie 2019. Am cerut Procurorului General si Procurorului-sef DIICOT sa impulsioneze si mai mult procurorii in anchetarea si inculparea fenomenului de trafic de persoane si crima organizata.Am solicitat sa abordeze acest efort cu combativitate, creativitate si foarte asertiv institutional. Eficienta anchetelor in cazul traficului de persoane si crimei organizate depinde esential si de informatiile primite din mediul infractional, de cooperarea DIICOT cu politia locala si nationala, cu alti parteneri interni si externi", a spus Predoiu, citat in comunicat.El a cerut parchetelor "sa confrunte interlopii si traficantii de persoane cu toatede investigatie din, sa-i hartuiasca si sa ii atace procedural constant, pana la inculparea si condamnarea lor"."Fenomenul criminologic al traficului de persoane, ca si cel al crimei organizate, este subiect al competentelor integrate ale mai multor institutii, fiecare piesa din sistem are importanta ei.Ancheta grupurilor de crima organizata este complexa, presupune mijloace de proba combinate, tehnici speciale, inclusiv ofiteri acoperiti, supraveghere audio-video si dureaza. Sunt convins insa ca, pe termen mediu, se vor vedea si rezultatele eforturilor intense care se fac de cateva luni incoace. Pe de alta parte, trebuie sa fim constienti ca doar combaterea fenomenului de catre politie si parchete, inclusiv cele specializate, nu este suficienta pentru rezolvarea completa a problemei.E nevoie de o crestere a integritatii in administratie si politica, pentru a preveni si inlatura, dupa caz, orice posibila legatura dintre mediile interlope si zone din politica, administratii locale sau ale institutiilor de stat. Este nevoie, de asemenea, de preventie prin educatie in scoli, pentru a avertiza minorii si adolescentii asupra metodelor prin care lucreaza traficantii si membrii crimei organizate. Se impune un razboi total contra lor", a declarat ministrul Justitiei.Ministrul Justitiei a emis catre Ministerul Public, in 28 noiembrie si in 10 iunie, indrumari prin care a cerut prioritizarea actiunii de combatere a traficului de persoane si crima organizata.