Predoiu: Ministerul Justitiei si-a atins toate obiectivele posibile in anul 2020, in conditiile dificile ale unui guvern fara majoritate parlamentara

"Ministerul Justitiei si-a atins toate obiectivele posibile in anul 2020, in conditiile dificile ale unui guvern care a fost fortat sa lucreze fara majoritate parlamentara in conditii de criza sanitara globala", afirma Catalin Predoiu.El adauga ca bilantul pentru perioada 4 noiembrie 2019 - 23 decembrie 2020 "sta marturie prin inregistrarea concreta a tuturor obiectivelor realizate"."Cheia acestui rezultat si meritul incontestabil sunt ale unui aparat de profesionisti de exceptie care lucreaza in Ministerul Justitiei, personal de specialitate juridica asimilat magistratilor, functionari publici cu statut special, referenti de specialitate, alte categorii de functionari publici , politisti de penitenciare, personal contractual etc. Le multumesc tuturor!", incheie Predoiu.