Predoiu propune Guvernului atacarea la CCR a proiectului de lege initiat de deputatul "Mitraliera", prin care evazionistii scapa de puscarie daca achita prejudiciul

Votat cu larga majoritate

Articolele controversate

Este vorba de un proiect de lege care a fost votat de Camera Deputatilor, for decizional, la data de 15 decembrie 2020 si care prevede posibilitatea inlocuirii pedepsei cu inchisoarea pentru cei inculpati pentru evaziune fiscala daca prejudiciul este pana la 100.000 de euro si daca il achita integral.Proiectul de lege a fost adoptat de Camera cu 195 de voturi "pentru", 72 "impotriva" si 19 abtineri."Din pacate, acest proiect promovat in 2018, dupa OUG 13, in continuarea acelei rafale impotriva justitiei, a fost votat in Parlament. Colegii nu au inteles ca reprezinta o instigare la evaziune fiscala, nicidecum recuperarea prejudiciilor.Daca achita integral prejudiciul si 20% penalitati si scapa, nemaiavand niciun cazier, asta inseamna instigare. Nu putem merge in aceasta directie. Acestea sunt niste reminiscente si reflexe la care trebuie sa renunte si PSD , car euna spune si alta face si USR invita toti parlamentarii sa semneze o sesizare la CCR pentru ca in aceasta forma nu poate intra in vigoare legea", a afirmat in plen, dupa vot, Stelian Ion.Ministerul Justitiei arata care sunt modificarile cu probleme.- Art. 10, alin. (1) In cazul savarsirii unei infractiuni de evaziune fiscala prevazute la art. 8 si 9, daca in cursul urmaririi penale sau al judecatii, prejudiciul cauzat este acoperit integral, iar valoarea acestuia nu depaseste 100.000 euro, in echivalentul monedei nationale, se poate aplica pedeapsa cu amenda . Daca prejudiciul cauzat si recuperat in aceleasi conditii este de pana la 50.000 euro, in echivalentul monedei nationale, se aplica pedeapsa cu amenda.- In cazul savarsirii uneia dintre infractiunile prevazute la art. 8 si 9, daca in cursul urmaririi penale sau in cursul judecatii pana la pronuntarea unei hotarari judecatoresti definitive, prejudiciul produs prin comiterea faptei, majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adauga dobanzile si penalitatile este acoperit integral, fapta nu se mai pedepseste, facandu-se aplicarea dispozitiilor art. 16 alin. (1) lit. h) din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare;- Dispozitiile prezentului articol se aplica tuturor inculpatilor chiar daca nu au contribuit la acoperirea prejudiciului prevazut la alin.(1) si (1 prim)."Proiectul modificarii Legii 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale (Pl-x 354/2018) a fost avizat negativ de Guvernul Romaniei si a mai fost atacat la CCR, Curtea acceptand obiectiunile de neconstitutionalitate si declarand proiectul neconstitutional in ansamblul sau," arata Ministerul Justitiei.