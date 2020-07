Predoiu s-a intalnit cu sefii Parchetului General. Printre temele de discutii a fost si decizia CCR care exclude interceptarile SRI din dosarele penale

Despre ce exceptie este vorba

Declaratiile lui Predoiu

Reuniunea se inscrie in cadrul unei serii de intalniri periodice care vor avea loc pentru discutarea si rezolvarea problemelor manageriale ale sistemului Ministerului Public si de politica penala a statului.Potrivit sursei citate, printre temele de discutii s-au numarat si "sEste vorba de o exceptie de neconstitutionalitate privind o prevedere din Codul de procedura penala, legata de folosirea interceptarilor in procesele penale. In urma acesteia, SRI nu mai poate sesiza procurorii daca in timpul interceptarii pe mandate de siguranta nationala sesizeaza infractiuni de drept comun.Astfel sunt anulate probele stranse de SRI din dosarele de coruptie crima organizata, trafic de droguri , trafic de persoane, criminalitate cibernetica sau chiar terorism, tradare si spionaj.Fostul presedinte al Camerei Deputatilor Valeriu Zgonea este cel care a sesizat Curtea Constitutionala in acest caz.Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania a inaintat vineri catre Guvern si Parlament o solicitare prin care cere gasirea rapida de solutii pentru modificari legislative imediate necesare reglementarii transferurilor judecatorilor, precum si realizarii unui cadru clar, coerent si previzibil aplicabil in cazul contestarii legalitatii mijloacelor de proba in privinta inregistrarilor rezultate in urma punerii in executare a mandatelor de securitate nationala.Potrivit comunicatului Ministerului Justitiei, Predoiu a facut mai multe declaratii."Vom sustine Ministerul Public pentru realizarea obiectivelor sale in marginea competentelor constitutionale legale ale Ministerului Justitiei.Comunicarea permanenta intre institutii ne va ajuta sa identificam mai rapid problemele care vin din trecut sau care apar pe parcurs si sa gasim impreuna cele mai bune solutii manageriale si de politica penala a statului. Am continuat astazi, spre exemplu, sa discutam solutiile legislative necesare derivate din recenta Decizie a Curtii Constitutionale nr. 55/2020 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 139 alin. (3) teza finala din Codul de procedura penala si ale art. 11 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei si problemele de rectificare bugetara.Ministerul Justitiei va promova politici penale in permanenta consultare cu Ministerul Public. In acelasi timp, am subliniat din nou preocuparea noastra pentru combaterea crimei organizate, traficului de persoane, coruptiei, infractiunilor cibernetice, infractiunilor financiare si de spalare a banilor, pentru orice tip de cauze care afecteaza bunul mers al societatii romanesti.Societatea asteapta ca legea sa fie aplicata tuturor celor care o calca, asteapta performanta si calitate din partea procurorilor. Am incredere in Procurorul General si echipa sa, stiu ca au nevoie de timp pentru a performa, stiu ca se straduiesc sa faca acest lucru, am incredere ca vor apare si rezultatele.Dar e important ca toti procurorii sa fie uniti in intensificarea eforturilor lor si sa urmeze conducerea Ministerului Public in acest demers de relansare a luptei contra criminalitatii de toate tipurile. Problemele logistice, tehnice, legislative, financiare, se vor rezolva treptat, dar nu putem astepta pana vom avea toate instrumentele tehnice si logistice asa cum ni le dorim, trebuie sa mergem cu lucrurile in paralel, din mers, mai intens."