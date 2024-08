Predoiu: Spre deosebire de altii, eu nu imi dau demisia cand dau de greu

Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, s-a prezentat marti in fata senatorilor reuniti in sesiune extraordinara pentru a vota legea ANI, cerandu-le sa sprijine aceasta noua versiune a legii asa cum a iesit ea din Camera Deputatilor, si anuntand ca nu isi da demisia din Guvern atunci cand da de greu, cum fac altii.

Predoiu i-a replicat astfel senatorului Gheorghe Severin, demisionat marti din PD-L, care i-a cerut de la tribuna Senatului sa il asigure ca noua versiune a legii ANI este constitutionala si sa isi angajeze in acest sens demisia de la Ministerul Justitiei in cazul in care CCR va decide, ulterior, contrariul.

Catalin Predoiu a explicat mai intai ca noua solutie legislativa a fost degajata din Camera Deputatilor si se intemeiaza pe doua decizii ale Curtii Constitutionale din 2007, avand o noua filosofie procedurala fata de proiectul declarat anterior neconstitutional.

"Cred ca acest proiect va constitui o varianta mai buna, care sa raspunda criteriilor CCR, dar si solicitarilor din Mecanismul de Cooperare si Verificare", a mai spus Predoiu, in opinia caruia adoptarea acestui proiect legislativ va da "un semnal politic si foarte corect, atat opiniei publice cat si partenerilor europeni", aratand ca "in ciuda unor dezbateri incinse, Parlamentul Romaniei a reusit sa ia o decizie corecta".

"In ceea ce priveste provocarea domnului senator Severin, ii raspund printr-o butada: am intalnit avocati buni si foarte buni, dar si avocati care cunosc culoarele catre judecatori. Numai acestia din urma pot sa va garanteze o solutie. Nu sunt adeptul acestora", a afirmat Predoiu.

Ministrul Justitiei a adaugat ca el poate garanta ca solutiile din actuala lege ANI se intemeiaza pe deciziile anterioare ale Curtii Constitutionale, "dar daca CCR isi va schimba jurisprudenta, ar fi nedrept sa blamati guvernul, un ministru, sau pe dumneavoastra, cei care veti vota legea astazi. Vom vedea ce va fi, noi vom fi prezenti sa explicam solutiile adoptate astazi".

"Eu, spre dosebire de alte persoane, nu imi dau demisia atunci cand intalnesc momente dificile", i s-a adresat Catalin Predoiu lui Georgica Severin, senatorul care a demisionat marti din PD-L.

