Ultimul proiect de lege initiat de Predoiu, in calitate de ministru al Justitiei: "Documentele din arhiva SIPA sa fie inventariate si predate la CNSAS"

Conform sursei citate, acest proiect constituie un punct de plecare pentru viitoarele dezbateri si analize in vederea clarificarii situatiei juridice a unor arhive, inclusiv din perspectiva asumarii si constientizarii publice a mostenirii regimului comunist."Avand in vedere ca menirea Ministerului Justitiei este nu doar de a contribui la buna functionare a sistemului judiciar si la asigurarea conditiilor infaptuirii justitiei ca serviciu public, ci si la apararea ordinii de drept si a drepturilor si libertatilor cetatenesti, prezentul demers este subsumat acestor obligatii legale, venind in sprijinul cetatenilor care au suferit vatamari, sub o forma sau alta, in perioada regimului comunist, dar si cercetatorilor, istoricilor, societatii civile in general," anunta Ministerul Justitiei.Sursa citata mai arata ca proiectul de Lege a fost elaborat cu intentia de a conferi un cadru legal care sa stabileasca, de principiu, modalitatile concrete cu privire la inventarierea, gestionarea si pastrarea documentelor cuprinse in cele doua arhive: arhiva SIPA , respectiv arhiva fostei DGP (in cazul acestei din urma arhive este vorba de documente cu relevanta istorica si/sau practica din perspectiva persoanelor care au executat pedepse sau masuri privative de libertate, sub orice forma, in inchisorile comuniste)."Proiectul are in vedere, astfel, ca aceste documente sa fie inventariate si predate Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (cu exceptia dosarelor de personal ale fostilor angajati, care raman in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor), pentru asigurarea conservarii arhivistice a documentelor respective.Demersul privitor la arhiva SIP. este intemeiat pe necesitatea clarificarii custodiei si, respectiv, reglementarea accesului la aceasta, iar demersul referitor la arhiva D.G.P. se justifica din dorinta de a contribui la cercetarea stiintifica, dar si la asigurarea memoriei colective cu privire la aspectele istorice," conchide Ministerul Justitiei.Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu , a declarat ca problema "arhivei SIPA" a fost una extrem de discutata si disputata in ultimii 10-15 ani."A fost infiintata chiar si o comisie parlamentara care sa studieze subiectul. Sunt un ministru care nu a pusin aceasta arhiva, nici macar pentru a schimba un bec, deci pot vorbi de pe pozitii obiective si fara parti-pris-uri despre acest subiect.Proiectul pe care il pun astazi in dezbatere publica deschide nu numai arhiva SIPA, ci si arhivele Ministerului Justitiei si ale Autoritatii Nationale a Penitenciarelor pentru studierea lor de catre CNSAS si cercetarii istorice si transferul acestor documente catre CNSAS," mai declara Predoiu.Ministrul crede ca in felul acesta se pot cerceta toate posibilele abuzuri ale justitiei staliniste si comuniste de catre cercetatori."Ieri a fost 22 decembrie si punerea in dezbatere a acestui proiect este facuta cu gandul catre toti cei care au cazut victime ale totalitarismului, stalinismului, comunismului. Stiu ca generatiile mai tinere nu cunosc in detaliu si pe propria piele ce a insemnat stanga totalitara in Romania, stalinismul, marxismul si comunismul.E important ca societatea romaneasca sa-i cunoasca pe toti cei care, intr-o forma sau alta, au abuzat, chinuit si schingiuit poporul roman in numele unor himere. Sunt convins ca istoricii vor intocmi la un moment dat o lista cu numele tuturor tortionarilor si vor reda victimelor represiunii staliniste si comuniste o reparatie istorica in memoria lor," mai declara Predoiu.Proiectul a fost publicat pe pagina de internet a Ministerului Justitiei si poate fi accesat la urmatorul link. Predoiu anunta ca bilantul Ministerului Justitiei, care va fi publicat astazi, in ultima zi de mandat , va trece in revista si celelalte obiective."Inchei acest scurt mandat la Ministerul Justitiei, in cadrul unui guvern care nu a dispus de majoritate, cu toate obiectivele pe care mi le-am propus incheiate," conchide acesta.