Un an de la cazul "Crimelor din Caracal": O asociatie de procurori cere demisia Gabrielei Scutea, Giorgianei Hosu si a lui Catalin Predoiu

Asociatia "Initiativa pentru Justitie, militand constant pentru apararea valorilor statului de drept, solicita public ministrului justitiei, procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si procurorului-sef al DIICOT sa isi asume esecul managerial in domeniul combaterii traficului de persoane si consecintele catastrofale ale acestuia si sa isi depuna demisiile!", afirma reprezentantii Asociatiei intr-un comunicat transmis la un an de la tragedia de la Caracal.depsre acest caz, asociatia afirma ca "a indurerat o tara intreaga, si care a evidentiat dezastrul in care se afla atat autoritatile statului, cu atributii in apararea ordinii si sigurantei publice, cat si sistemul judiciar in ansamblul sau".In opinia lor, fata de momentul tragediei, nu se observa vreo imbunatatire semnificativa a capacitatii operative a organelor cu atributii in domeniul sigurantei si ordinii publice si luptei impotriva criminalitatii, in special impotriva criminalitatii organizate."Nici pana in prezent nu a fost implementat sistemul de localizare al apelantilor la serviciul 112, iar daca astazi s-ar repeta tragedia din anul 2019, ne temem ca autoritatile ar fi la fel de nepregatite, fiind previzibila repetarea unor situatii cu consecinte tragice", argumenteaza reprezentantii Asociatiei.