VIDEO UPDATE Catalin Predoiu: Ministerul Justitiei pune in dezbatere publica legile Justitiei. Acestea vor fi dezbatute "temeinic", pana in 31 martie

Predoiu a explicat ca in ceea ce priveste Legea de organizare judiciara, principalele propuneri sunt desfiintarea SIIJ care afecteaza modul de solutionare a cauzelor judiciare la celelate anchete,reglementarea detaliata a motivelor de revocare in cadrul DNA si DIICOT De asemenea, el a mai anuntat modificari in ceea c epriveste modul de functionare a structurii parchetelor, abandonarea solutiei legislative din 2018 in ceea ce priveste compunerea completelor de judecata in apel din 3 judecatori si revenirea la numarul de 2 judecatori. El a mai enumerat procedura detaliata de numire in functie in cadrul DNA si DIICOT.Predoiu a mai anuntat eliminarea restrictiilor care privesc libertatea de exprimare a magistratilor, introduse in 2018 si criticate de toata lumea. Ministrul s-a mai referit la revenirea la normele privind accesul la ICCJ prin concurs."O inovatie este introducerea cerintei dublei specializari pentru ceicare acceseaza o functie de conducere", a precizat Catalin Predoiu.Predoiu a anuntat, miercuri seara, intr-o conferinta de presa, punerea in dezbatere publica a proiectelor de lege pentru modificarea legilor Justitiei."Proiectele vor fi incarcate pe site-ul Ministerului Justitiei la finalizarea conferintei de presa", a anuntat Predoiu.Ministrul Justitiei prezinta principalele modificari si a afirmat ca se doreste o "dezbatere temeinica", care se va finaliza in 31 martie 2021.