Catalin Predoiu: "Anul 2021 va fi, inevitabil, inceputul unor mari schimbari in Justitie. Provocarile pentru noi sunt duble"

"Astazi, in prima duminica a lunii iulie, conform traditiei, sarbatorim Ziua Justitiei! Este o zi consacrata celor care slujesc, prin profesie si vocatie, adevarul si dreptatea. Despre Justitia noastra astazi se impun a fi discutate si dezbatute multe, am subliniat acest lucru intr-o recenta interventie publica, acum cateva zile. Cu certitudine, lunile care urmeaza vor aduce necesara dezbatere publica, prealabila oricarei decizii, in legatura cu toate aceste probleme si provocari ale Justitiei noastre. E o dezbatere necesara, pentru ca anul 2021 va fi, inevitabil, un an de inceput al unor mari prefaceri in Justitie, care se vor intinde pe parcursul catorva ani. Inevitabilele evolutii se vor impune ca o consecinta a marilor schimbari care vor opera la nivel societal, economic, tehnologic, psihologic. Este deja un truism ca noile tehnologii au pregatit si impun inexorabil aceste schimbari, criza COVID-19 le-a accelerat pe multe dintre ele", a aratat ministrul, printr-un comunicat transmis, duminica, de Ziua Justitiei.Potrivit acestuia, "istoria se accelereaza pe zi ce trece si mersul rapid al lucrurilor va impune trecerea de la structuri administrative, economice sau de afaceri birocratice, rigide, 'tribalizate', functionand greoi, la unele flexibile, dinamice, rapide, 'fluide' si transparente in privinta circulatiei informatiei si luarii deciziei"."Aceste transformari vor produce inevitabil schimbari in managementul sistemelor judiciare, ale instantelor si parchetelor. Pentru aceste schimbari, cu totii trebuie sa fim pregatiti sa inlocuim paradigmele gandite acum 10-15 ani, cu cele care vor opera in urmatorii 10-15 ani. Sistemele judiciare din toata lumea vor fi prinse in aceste schimbari si vor fi chemate sa faca fata unor noi provocari, iar pentru aceasta vor trebui sa isi adapteze instrumentele, fie ca vorbim de structurile de organizare si regulamente interne , fie ca vorbim de procedurile dupa care se desfasoara actul de justitie . Justitia noastra nu se poate sustrage unui astfel de fenomen, pentru ca este obiectiv implacabil", a mentionat Predoiu.Catalin Predoiu a atras atentia ca pentru sistemul din Romania provocarile sunt duble."Provocarile pentru noi sunt duble, pentru ca exista ramaneri in urma in probleme esentiale, caracteristice etapei post aderare pe care o incheiem, de la dotari logistice improprii actului de justitie, pana la legislatie si mentalitati. 'Invartirea' in acelasi cerc al problemelor si al actiunilor sterile, al mizelor mici, caracteristice ultimilor ani, nu e o optiune care sa reziste presiunii sociale, care va cere un act de justitie in acord cu noile ritmuri si standarde de eficienta care se vor impune in societatea globala din care facem parte.Cum problemele sunt acute, provocarile vor fi revolutionare si asteptarile sociale pe masura, solutiile nu pot fi decat curajoase pe toate planurile: dotarile logistice, tehnologizare - digitalizare - inteligenta artificiala, statutul judecatorilor si procurorilor, al grefierilor, organizarea judiciara, conducerea sistemului, pregatirea profesionala, administrarea bugetelor, procedurile actului de justitie samd", a adaugat ministrul.Acesta a mai aratat ca sunt santiere care vor fi obiectiv impuse atat de starea de lucruri prezenta, cat si de prefacerile societale care se intrevad la orizont."A refuza responsabilitatea pasirii constiente si organizate in viitorul post-modern al Justitiei nu e o optiune realista. Pana atunci, sa multumim tuturor celor care incearca, in fiecare zi, sa aduca un strop de dreptate in vietile concetatenilor nostri, justitiabililor, de care magistratii nostri nu trebuie sa uite nicio clipa.Tuturor, judecatori, procurori, grefieri, arhivari, personal de specialitate din instante si parchete, politisti de penitenciare, personal din serviciul de probatiune, personal de specialitate juridica asimilat magistratilor, angajati ai Ministerului Justitiei si institutiilor subordonate, avocatilor, notarilor, executorilor judecatoresti, tuturor celor care, direct sau indirect, contribuie cu expertiza si activitatea lor la bunul mers al Justitiei, le transmit cele mai bune ganduri, sanatate si impliniri profesionale! La multi ani, Justitiei romane!", a fost mesajul ministrului Justitiei.