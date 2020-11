Extradarea milionarului Puiu Popoviciu intra in ultima faza. Cand incep audierile din apel in instantele britanice

Milionarul Puiu Popoviciu a plecat in Marea Britanie inainte de decizia definitiva de condamnare, iar procedura de extradare dureaza de aproximativ trei ani.Catalin Predoiu a declarat ca audierile in apelul formulat de Popoviciu la decizia de extradare vor incepe la 15 martie, anul viitor."Au fost procesate un numar de 122 de procese in materie de extradari, 109 sunt dosare de extradare activa, cereri in care Romania este stat solicitat.In cazul Popoviciu, mandatul european de arestare emis de Curtea de Apel Bucuresti, instanta britanica a dispus predarea la data de 12 iulie 2019, persoana de declarat apel, apelul urmand a fi judecat la o data ce nu ne-a fost comunicata inca.Cu toate acestea, astazi avem o informare neoficiala, procurorii care reprezinta mandatul de extradare in aceata procedura au informat ca audierile in apel vor incepe pe 15 martie 2021", a precizat ministrul Justitiei.Popoviciu a fost condamnat, pe 2 august 2017, de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 7 ani inchisoare pentru complicitate la abuz in serviciu si dare de mita, in dosarul "Baneasa". In momentul in care justitia din Romania a dat sentinta, Puiu Popoviciu era in Marea Britanie si s-a predat, insotit de avocat, ofiterilor de la London Metropolitan Police. Ulterior, el a fost eliberat pe o cautiune de 200.000 de euro.