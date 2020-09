Ministerul Justitiei explica de ce a alocat doar 10 procurori romani la Parchetul European, desi Kovesi ceruse 20-30 de magistrati

Precizarile institutiei vin dupa ce publicatia G4Media.ro a scris ca Parchetul European, condu de Laura Codruta Kovesi , a solicitat Romaniei sa aloce intre 20 si 30 de procurori pentru investigarea fraudelor cu fonduri europene, insa Ministerul Justitiei a accepta doar 10."Procedura de stabilire a numarului de procurori romani delegati la Parchetul European (EPPO) a fost initiata inca de la sfarsitul anului 2019, Ministerul Justitiei fiind primul care a initiat dialogul cu Procurorul Sef European (PSE) in legatura cu acest subiect (scrisoarea ministrului Justitiei din data de 8 noiembrie 2019).Procedura este inca in curs de desfasurare atat intre Ministerul Justitiei din Romania si PSE, cat si intre alte ministere de Justitie din alte state membre si PSE. Informatiile si afirmatiile vehiculate public conform carora Romania ar bloca procesul de stabilire a numarului de procurori europeni nu au suport in situatia reala din teren," se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Justitiei.Conform sursei citate, Romania, prin Ministerul Justitiei, a propus un numar de 10 procurori si 20 de specialisti de suport (politisti, personal auxiliar etc.) dupa ce a efectuat temeinice si detaliate consultari atat cu Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cat si cu Directia Nationala Anticoruptie."Ministerul Justitiei a organizat si condus consultari (in sistem videoconferinta) ale acestor institutii cu PSE plecand de la o evaluare a numarului de cauze in perspectiva, a stadiului procesual a celor mai multe din aceste cauze si a complexitatii lor. Numarul propus de 10 procurori a fost stabilit inclusiv in acord cu nevoile operative ale Parchetului European (EPPO), ale DNA , desemnata unitate de suport a Parchetului European, in perfecta rezonanta cu pozitiile cvasitotalitatii ministrilor de Justitie din Statele Membre UE exprimate cu ocazia Consiliului JAI de la Zagreb din luna ianuarie 2020, in sensul de a sprijini operationalizarea treptata a Parchetului European (EPPO) si extinderea capacitatii acestuia pe masura progreselor inregistrate", precizeaza MJ.Potrivit sursei citate, tara noastra se afla astfel pe locul cinci ca numar de procurori delegati pentru noua structura condusa de fosta sefa DNA, Laura Kovesi."Orientativ, ca numar de procurori delegati, in raport cu cifrele neoficiale si nedefinitive vehiculate pana la aceasta ora (procesul de consultari fiind in curs, nedefinitivat), Romania se plaseaza pe locul 5, cu un numar de 10 procurori, majoritatea statelor propunand 1-2 procurori, cu exceptia a 6-8 state, intre care si Romania, care propun un numar de 5, 10, 11, 14 si respectiv 20 de procurori (2 state).Ministerul Justitiei subliniaza din nou ca procesul de consultari este in curs cu majoritatea autoritatilor competente din Statele Membre si isi exprima speranta ca pozitiile publice adoptate de diversi actori politici in legatura cu acest subiect vor fi fundamentate pe o analiza atenta a situatiei reale din teren, in raport cu particularitatile fiecarei tari si statistici riguroase", se mai arata in comunicatul citat.