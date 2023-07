Prefectul și subprefectul de Mureș, demiși de Ciolacu după noul scandal cu azilele groazei. „Trebuie desființate anumite instituții care nu funcționează”

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat vineri, 28 iulie, că i-a demis pe prefectul și subprefectul din Mureș.

„Am avut dreptate, trebuie desființate anumite instituții care nu funcționează”, a declarat Ciolacu.

”Eu astăzi de dimineaţă am avut o discuţie cu vicepremierul, ministrul de Interne Cătălin Predoiu, şi am dispus eliberarea din funcţie atât a prefectului, cât şi a subprefectului”, a anunţat, vineri, premierul Marcel Ciolacu.

Acesta afirmă că recent au fost dispuse controale la azile, care au durat o lună de zile, iar prefectul trebuia să coordoneze această activitate.

”Atâta timp cât eu am dispus ca prefectul să coordoneze aceste controale, trebuie să înţelegem foarte clar că trebuie să le şi urmărim”, a mai afirmat premierul.

Întrebat dacă măsura ar trebui luată şi în cazul prefectului de Ilfov, unde vineri a fost descoperit un nou azil ilegal, Marcel Ciolacu a declarat: ”Să vorbim de lucrurile concrete. Am înţeles că acolo sunt discuţii, nu a fost nimeni descoperit, sunt nişte saltele într-o seră”.

”Prefecţii trebuie să se implice în continuare ca astfel de fenomene să nu se mai întâmple până când venim cu modificările legislative”, a mai declarat Ciolacu.

Ministrul Muncii Simona Bucura-Oprescu a explicat, referitor la Centrul de îngrijire şi asistenţă „Căsuţa Lu'Min” din judeţul Mureş, unde mai multe persoane erau cazate în condiţii improprii, inclusiv la subsolul centrului respectiv, că au existat trei controale într-un interval de două săptămâni, însă cei care au efectual acea inspecţie au verificat numai partea supraterană şi anume clădirea centrului, nu şi dependinţele şi subsolul. „A fost trimisă o circulară tuturor agenţiile de prestaţie şi asistenţă socială, tuturor inspectorilor sociali, prin care le solicităm în mod ferm să fie verificate toate dependinţele, subsolurile, podurile, absolut tot ce ţine de un centru rezidenţial”, a adăugat ea.

„Corpul de control a plecat în această dimineaţă spre Mureş. Din informaţiile pe care le am nu au ajuns încă acolo. Este şi doamna director a Corpului de control în misiune de control la Mureş. Înţelegerea pe care o am cu domniile lor este că imediat ce vor ajunge acolo mă vor anunţa. Pot să vă spun că am avut astăzi o videocoferinţă în sistem online cu toţi directorii de structuri din ţară, inclusiv cu cei de la Mureş”, a explicat Simona Bucura-Oprescu, întrebată vineri la Digi 24 ce a descoperit Corpul de control al Ministerului trimis la centrul de asistenţă socială din judeţul Mureş.

Ea a mai spus că prima întrebare pe care a adresat-o celor care trebuie să facă astfel de controale în aceste centre a fost de ce o organizaţie guvernamentală a sesizat relele tratamente aplicate persoanelor de la centrul din Mureş. Ministrul Muncii a adăugat că răspunsul oferit a fost faptul că inspecţia a ffost făcută doar la partea supraterană, nu şi dependinţele şi subsolul.

„Prima întrebare pe care le-am adresat-o este legată de faptul că o organizaţie nonguvernamentală a deschis ochii şi a găsit ceea ce cu toţii am văzut la Mureş. De ce în condiţii de controale succesive, fiindcă au fost trei controale în două săptămâni? Vă dau răspunsul pe care mi l-au dat dânşii. Au spus că au inspectat doar partea supraterană, deci partea de clădire la suprafaţă, clădirea centrului şi nu şi subsolul şi dependinţele acestei clădiri. De altfel, curricula pe care am trimis-o astăzi, fiindcă astăzi a fost trimisă o circulară tuturor agenţiile de prestaţie şi asistenţă socială, tuturor inspectorilor sociali, prin care le solicităm în mod ferm să fie verificate toate dependinţele, subsolurile, podurile, absolut tot ce ţine de un centru rezidenţial”, a completat Bucura-Oprescu.

Întrebată dacă are încredere în oamenii cu care discută şi care controlează aceste centre, şi în contextul a ceea ce s-a întâmplat la azilele din Voluntari, ministrul Muncii a răspuns: „Eu ştiu un singur lucru, că am încredere în mine şi în onestitatea mea şi oamenii cu care lucrez au îmbrăcat haina publică şi sunt obligaţi să fie oneşti şi integri”.

„Dacă pe lângă funcţia publică, nu au onestitate şi integritate, nu au ce căuta aici. Este evident că acolo unde vom găsi persoane care se vor dovedi a fi direct vinovaţi pentru ceea ce s-a întâmplat, aceştia vor plăti. Să ştiţi că, pe lângă cercetarea disciplinară făcută de instituţiile din curtea Ministerului Muncii, să ştiţi că şi celelalte instituţii – Poliţia, Parchetul au fost sesizate în toate cazurile, inclusiv la Mureş. Am fost anunţată de colegii de la Agenţia Naţională de Prestaţii Sociale că avem la Mureş o cercetare a DIICOT”, a mai precizat Simona Bucura-Oprescu.

Chestionată ce informaţii are despre raportul Corpului de control trimis de premierul Marcel Ciolacu acum câteva zile la azilele din ţară, ministrul Muncii a replicat: „Nu sunt în măsură să vă ofer acum aceste informaţii”.

Prim-ministrul Marcel Ciolacu a anunţat, joi seară, că a dispus de urgenţă intervenţia instituţiilor statului, în urma informaţiilor primite de la Centrul de Resurse Juridice asupra unor abuzuri şi violenţe comisie împotriva unor beneficiari din Centrul de îngrijire şi asistenţă Căsuţa Lu'Min, din judeţul Mureş. El a adăugat că, potrivit informaţiilor, „victimele erau ţinute închise şi supuse unor acte de violenţă, necesitând de urgenţă intervenţii medicale”.

Poliţiştii au anunţat că şapte persoane erau ţinute în condiţii improprii, într-un subsol.

Ancheta în cazul azilului din localitatea Bărdeşti, judeţul Mureş, unde beneficiarii erau cazaţi printre grămezi de moloz, pe saltele pline de fecale, urină şi sânge, a fost preluată de DIICOT Târgu Mureş.

Reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş au anunţat că 11 dintre cei 13 adulţi care au fost aduşi la această unitate medicală au fost transferaţi la Secţia de Psihiatrie a Spitalului Clinic Judeţean Mureş, având afecţiuni neuropsihiatrice, dar nu şi probleme medicale care să necesite intervenţie de urgenţă. Celelalte două persoane au rămas la UPU SMURD, întrucât se impunea internarea.