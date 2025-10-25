Prefectul Capitalei, după noile scăpări de gaze din Rahova: „Să nu facem o isterie în masă”

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a declarat sâmbătă seară, 25 octombrie, la Digi24, că nu este cazul ca bucureștenii să intre în panică, după ce compania Distrigaz Sud a anunțat detectarea unor noi scăpări de gaze în zona Calea Rahovei, acolo unde săptămâna trecută a avut loc o explozie devastatoare soldată cu trei morți și 15 răniți.

„Cu siguranță sunt probleme și în multe alte locuri. Acum, evident, nu trebuie să facem o isterie în masă din chestia asta, nu trebuie să ne panicăm, că nu rezolvăm nimic. Dar cu siguranță trebuie să stăm așezați la masă și să analizăm toate procedurile lor și ce se poate face mai bine”, a afirmat prefectul.

Potrivit lui Andrei Nistor, autoritățile, companiile furnizoare și cetățenii trebuie să își asume fiecare responsabilitatea în prevenirea incidentelor similare. „Toată lumea trebuie verificată, dar în același timp toată lumea trebuie să fie atentă. Toți trebuie să ne facem treaba. Și autoritățile, și cetățenii, și companiile. De exemplu, cetățenii trebuie să se asigure că au revizia la gaze făcută, cea obligatorie, la doi ani”, a subliniat acesta.

Prefectul a adăugat că Distrigaz ar trebui să verifice cu atenție starea rețelelor, pentru a preveni eventuale scurgeri cauzate de conducte deteriorate sau ruginite: „Distrigaz trebuie să se asigure că verifică toate țevile acelea de gaze, că nu ne trezim că unele sunt ruginite și au scăpări”.

Ads

Situația realimentării cu gaze în Calea Rahovei

Compania Distrigaz Sud Rețele a anunțat că a început reluarea etapizată a alimentării cu gaze naturale a clienților din zona afectată. Până sâmbătă, la ora 14.00, din cei 206 clienți verificați, doar 44 au fost realimentați. În cazul a 142 de clienți, alimentarea nu a putut fi reluată, fiind detectate pierderi de gaze pe instalațiile de utilizare individuale sau comune.

Prefectul a avertizat că astfel de probleme pot apărea și în alte zone ale Capitalei. „Probabil ne putem aștepta la cifre similare și la restul utilizatorilor de gaze naturale. Cetățenii pot preveni asta chemând o firmă să le facă revizia, chiar și verificări preventive”, a spus el.

Ancheta privind explozia din 17 octombrie continuă

În privința anchetei referitoare la explozia produsă pe 17 octombrie în cartierul Rahova, prefectul a precizat că nu are, deocamdată, informații noi. „Zilele trecute, când a apărut știrea despre acel raport preliminar, am vorbit cu cei de la INSEMEX și am spus că nu există acest raport. Inclusiv ei au infirmat acest lucru. Înțeleg că toată lumea își dorește să afle cât mai repede ce s-a întâmplat și cine este vinovatul, dar acel raport va mai dura, probabil luni de zile”, a precizat Andrei Nistor.

Ads