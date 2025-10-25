Prefectul Capitalei, după noile scăpări de gaze din Rahova: „Să nu facem o isterie în masă”

Autor: Monica Vasilescu
Sambata, 25 Octombrie 2025, ora 22:52
196 citiri
Prefectul Capitalei, după noile scăpări de gaze din Rahova: „Să nu facem o isterie în masă”
Andrei Nistor, prefectul Capitalei / FOTO: USR

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a declarat sâmbătă seară, 25 octombrie, la Digi24, că nu este cazul ca bucureștenii să intre în panică, după ce compania Distrigaz Sud a anunțat detectarea unor noi scăpări de gaze în zona Calea Rahovei, acolo unde săptămâna trecută a avut loc o explozie devastatoare soldată cu trei morți și 15 răniți.

„Cu siguranță sunt probleme și în multe alte locuri. Acum, evident, nu trebuie să facem o isterie în masă din chestia asta, nu trebuie să ne panicăm, că nu rezolvăm nimic. Dar cu siguranță trebuie să stăm așezați la masă și să analizăm toate procedurile lor și ce se poate face mai bine”, a afirmat prefectul.

Potrivit lui Andrei Nistor, autoritățile, companiile furnizoare și cetățenii trebuie să își asume fiecare responsabilitatea în prevenirea incidentelor similare. „Toată lumea trebuie verificată, dar în același timp toată lumea trebuie să fie atentă. Toți trebuie să ne facem treaba. Și autoritățile, și cetățenii, și companiile. De exemplu, cetățenii trebuie să se asigure că au revizia la gaze făcută, cea obligatorie, la doi ani”, a subliniat acesta.

Prefectul a adăugat că Distrigaz ar trebui să verifice cu atenție starea rețelelor, pentru a preveni eventuale scurgeri cauzate de conducte deteriorate sau ruginite: „Distrigaz trebuie să se asigure că verifică toate țevile acelea de gaze, că nu ne trezim că unele sunt ruginite și au scăpări”.

Situația realimentării cu gaze în Calea Rahovei

Compania Distrigaz Sud Rețele a anunțat că a început reluarea etapizată a alimentării cu gaze naturale a clienților din zona afectată. Până sâmbătă, la ora 14.00, din cei 206 clienți verificați, doar 44 au fost realimentați. În cazul a 142 de clienți, alimentarea nu a putut fi reluată, fiind detectate pierderi de gaze pe instalațiile de utilizare individuale sau comune.

Prefectul a avertizat că astfel de probleme pot apărea și în alte zone ale Capitalei. „Probabil ne putem aștepta la cifre similare și la restul utilizatorilor de gaze naturale. Cetățenii pot preveni asta chemând o firmă să le facă revizia, chiar și verificări preventive”, a spus el.

Ancheta privind explozia din 17 octombrie continuă

În privința anchetei referitoare la explozia produsă pe 17 octombrie în cartierul Rahova, prefectul a precizat că nu are, deocamdată, informații noi. „Zilele trecute, când a apărut știrea despre acel raport preliminar, am vorbit cu cei de la INSEMEX și am spus că nu există acest raport. Inclusiv ei au infirmat acest lucru. Înțeleg că toată lumea își dorește să afle cât mai repede ce s-a întâmplat și cine este vinovatul, dar acel raport va mai dura, probabil luni de zile”, a precizat Andrei Nistor.

Distrigaz a început reluarea alimentării cu gaze, după explozia din Rahova. Ce probleme au fost depistate la instalații
Distrigaz a început reluarea alimentării cu gaze, după explozia din Rahova. Ce probleme au fost depistate la instalații
Compania Distrigaz Sud Rețele a anunțat reluarea etapizată a alimentării cu gaze naturale pentru clienții din zona Calea Rahovei, în urma exploziei produse pe 17 octombrie, care a dus la...
Anunțul ministrului Sănătății despre starea pacienților răniți în explozia din Rahova - Un copil este sub monitorizare medico-chirurgicală
Anunțul ministrului Sănătății despre starea pacienților răniți în explozia din Rahova - Un copil este sub monitorizare medico-chirurgicală
Toți pacienții răniți în urma exploziei care a avut loc într-un bloc din cartierul Rahova au o evoluție favorabilă, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Unul dintre...
#prefectul capitalei, #Andrei Nistor, #explozie rahova, #gaze, #Distrigaz , #explozie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lovitura primita de Simona Halep! Americanii: minus 18.000.000$
Digi24.ro
VIDEO. Cum a reactionat Nicusor Dan cand a fost huiduit la Iasi, in fata Teatrului National
DigiSport.ro
"Taci, ma!". Adrian Mutu l-a facut "praf", dupa ce a vazut ca i-a pronuntat numele lui Cristi Chivu

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Pământul și-a creat propriul „foc etern”: ascuns în spatele cascadei Flăcării Eterne, unde apa și focul coexistă VIDEO
  2. Războiul tarifar al lui Trump îl împinge pe premierul Canadei să caute sprijin în China și India
  3. Start în marea confruntare electorală din Ungaria. Premierul Orban, sub presiunea tânărului Magyar ANALIZĂ
  4. Trump despre Putin, la Doha: „Trebuie să știți că vom face o înțelegere, nu îmi voi pierde timpul”
  5. NATO testează în Franța o nouă armă împotriva bombelor rusești ghidate. Sistemul ar putea fi implementat după o noi verificări în Polonia și România
  6. Prefectul Capitalei, după noile scăpări de gaze din Rahova: „Să nu facem o isterie în masă”
  7. Franța își pregătește trupele terestre pentru o posibilă misiune în Ucraina din 2026. Ce face Marea Britanie
  8. Elveția investește milioane în modernizarea vastei sale rețele de buncăre. Dreptul fiecărui cetățean la un adăpost este garantat prin lege
  9. Violență, rasism și elogii la adresa naziștilor. Latura întunecată a chat-urilor politicienilor americani ANALIZĂ Reuters
  10. O companie de drone asociată cu Donald Trump Jr. obține un contract major cu Pentagonul