Instituțiile Capitalei, mobilizate după explozia din Rahova. Prefectul anunță măsuri imediate. Ce a decis Comitetul pentru Situații de Urgență

Prefectul Municipiului București, Andrei Nistor, a anunțat că a convocat de urgență Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență (CMBSU), în urma exploziei produse la imobilul din Calea Rahovei nr. 317. În cadrul ședinței, autoritățile au aprobat un set de măsuri imediate pentru sprijinirea persoanelor afectate și pentru siguranța publică.

„Ca prefect al Capitalei, am convocat de urgență Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență, care a aprobat astăzi un set de măsuri imediate pentru sprijinirea persoanelor afectate de explozia produsă la imobilul din Calea Rahovei nr. 317.

Măsuri dispuse:

- Evacuarea completă a imobilului și interzicerea accesului până la finalizarea expertizei tehnice privind stabilitatea clădirii.

- Cazare temporară pentru persoanele evacuate: în regim hotelier, pe perioada weekendului, prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București; de luni, relocarea în apartamente închiriate prin Direcția Situații de Urgență a PMB.

- Asigurarea hranei, apei potabile, produselor de igienă și îmbrăcămintei pentru toate persoanele evacuate.

- Evaluarea și înregistrarea persoanelor afectate (proprietari, chiriași, persoane vulnerabile) și verificarea statutului juridic al locuințelor, prin Primăria Sectorului 5.

ISU București-Ilfov asigură securizarea perimetrului, supravegherea și sprijinul tehnic pentru expertiza structurală. A fost creat un punct de comandă și de informare în vecinătatea blocului, coordonat de ISU. Toate persoanele afectate de explozie sunt rugate să se prezinte la acest punct.

Inspectoratul în Construcții realizează în regim de urgență expertiza tehnică a clădirii.

Poliția, Jandarmeria și Poliția Locală asigură ordinea publică și prevenirea accesului neautorizat.

ASSMB, DSP și SABIF oferă asistență medicală de urgență, consiliere psihologică și monitorizarea stării de sănătate a celor afectați”, a spus prefectul Andrei Nistor într-un comunicat de presă.

Cursurile liceului din zonă, online

Ca măsură preventivă, cursurile Liceului „Dimitrie Bolintineanu” vor trece în regim online pentru o săptămână.

„Cursurile Liceului „Dimitrie Bolintineanu" vor trece în regim online pentru o săptămână.

Gândurile noastre sunt alături de familiile care trec prin această tragedie. Toate instituțiile sunt în teren și colaborează pentru a asigura siguranța, sprijinul și normalizarea rapidă a situației”, a mai transmis prefectul.

