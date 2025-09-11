Cine este noua consilieră pentru Educație a premierului Bolojan. Luciana Antoci a renunțat la funcția de prefect la Iași după doar 6 luni

Prima femeie prefect al județului Iași, Luciana Antoci (PNL), renunță la funcție după numai 6 luni, pentru a deveni consilieră pe probleme de Educație a premierului Bolojan, anunță presa locală joi, 11 septembrie. După decizia luată de liberali, ea va fi înlocuită de Costel Dolachi, fost subprefect.

Numirea oficială a Lucianei Antoci în funcția de consilier al premierului Bolojan ar putea avea loc chiar joi, când pe ordinea de zi a ședinței de guvern se află și un punct cu privire la eliberarea din funcție a unor prefecți sau subprefecți.

Luciana Antoci este profesoară de Limba și literatura română și a ocupat funcția de inspector general al Inspectoratului Școlar Județean Iași înainte de a fi propusă de PNL pentru conducerea prefecturii Iașiului.

Ea l-a înlocuit pe Felix Guzgă (PSD), devenit subprefect, însă va fi urmată tot de un liberal, deoarece postul de prefect este al PNL Iași, în baza algoritmului de guvernare cu PSD, scrie 7iasi.ro.

Luciana Antoci deține un doctorat în științele educației, obținut la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, și a predat limba română la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” din municipiu.

La preluarea mandatului de prefect, Antoci a menționat printre prioritățile sale consolidarea comunicării „cu mediul decizional de la București”.

„Îmi doresc să fiu un om de administrație eficient, corect, care să aducă în lumină Instituția Prefectului și să reușească să consolideze, pe de o parte, comunicarea cu mediul decizional de la București și, pe de altă parte, cu instituțiile deconcentrate de la nivelul județului Iași și cu oamenii din județ care au nevoie de sprijin și se pot bucura din această perspectivă, după cum există loc de reorganizare și pe segmentul de Pașapoarte și cel al Regimului Permiselor și înmatriculărilor auto”, declara Luciana Antoci în martie 2025.

