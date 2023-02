Președintele Biden a ajuns la Kiev cu trenul. Cum a fost pregătită călătoria secretă în Ucraina VIDEO

Președintele american Joe Biden a făcut o călătorie secretă la Kiev cu trenul, luni, 20 februarie 2023. Mai întâi, liderul american a zburat în Polonia, de unde a plecat cu trenul în capitala Ucrainei, scrie The New York Times.

„Luni, președintele Biden a făcut o călătorie secretă în capitala Ucrainei, ajungând acolo după o călătorie de o oră cu trenul de la granița cu Polonia, pentru a demonstra hotărârea administrației sale la un an de la invazia Rusiei”, scriu jurnaliștii.

Potrivit presei, vizita președintelui SUA a fost efectuată în secret din motive de securitate. A plecat de la Washington în seara zilei de sâmbătă, 18 februarie, după cina cu soția sa.

Pe 19 februarie, Casa Albă a publicat un program oficial pentru luni, 20 februarie, în care președintele SUA se află încă la Washington și urma sa se deplaseze seara la Varșovia pentru a se întâlni cu președintele polonez Andrzej Duda, deși acesta se afla deja într-o altă parte a lumii.

„Dar președintele a făcut din sprijinul american pentru Ucraina un element central al cazului său pentru relansarea alianței în Europa și le-a spus consilierilor că dorește să marcheze prima aniversare a invaziei pentru a-i asigura pe aliați că administrația sa este încă angajată”, a menționat NYT.

Zelensky and Biden have discussed potential shipments of long-range weapons to Ukraine.

