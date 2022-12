Românii pregătesc cârnații pentru Crăciun: "Fără fum?"/ "Nici căldură n-avem, apăi fum! Locuim în Capitală”

Mai puțin de două săptămâni au mai rămas până la Crăciun, iar românii au început deja pregătirile. Unii au împodobit bradul și au cumpărat cadourile, alții au început să pregătească unele dintre preparatele tradiționale care nu lipsesc de pe masă.

În mediul online, gospodinele postează deja poze și rețete.

Este cazul unei femei care a pregătit cârnații și a publicat fotografiile, însoțite de un scurt text: "Acum să-i punem la zvântat și după, la congelator cu ei!", a scris aceasta în grupul Mâncarea oamenilor de la țară.

În comentarii, femeia a postat și rețeta pe care o folosește.

"Am avut 6 kg de fleică, 6 căpățâni de usturoi, 4 linguri de sare și cimbru după gust. Aseară am frământat carnea cu puțină apă și condimentele menționate, am lăsat-o la rece și dimineață am mai frământat-o o dată și am umplut mațele."

Sfaturi de la gospodine

În comentarii și alți membri ai grupului au împărtășit experiențele personale sau au dat sfaturi.

"Îi putea prăji și pune în untură sau ulei, se păstrează foarte bine."

Ads

"La fel fac și eu, dar aș vrea să îi țin și afară o vreme, însă se usucă în câteva zile și nu mai sunt suculenți."

"E prea cald pentru perioada asta a anului. Când eram copil bunica îi ținea afară, agățați sub streașina casei, dar erau niște geruri!"

"Dacă ar fi un pic afumați se pot ține într-un loc răcoros și aerisit mai mult timp, dar la bloc e mai greu cu afumatul și cu ținutul la rece."

"Suculent este doar proaspăt, puși la zvântat se scurg. Cum sunt ei proaspeți acum și pus la congelator mai rămân cât de cât suculenti când se dezgheață."

"Dacă sunt condimentati și puși la uscat la aer și frig (să zic sub 10 grade, poate ocazional puțin peste), rezistă mult și bine la aer, doar că se usucă foarte mult."

"Arată foarte bine, dar fără fum nu au nici un gust. Am făcut acum 2 ani această treabă și nu mi-au plăcut deloc."

"Nici căldură n-avem, apăi fum! Locuim în Capitală", a răspuns autoarea postării.

Ads

Amintiri din copilărie

Pregătirile pentru Crăciun stârnesc cel mai ușor amintirile din copilărie.

"Haideți să va spun ceva cam amuzant, dar adevărat.

Când eram acasă la mama, eram mică oricum, și erau iernile alea cu multă zăpadă de scârția sub picior și făceam ditamai oamenii de zăpadă, că aveam zăpadă multă. Dar hai să revin la ce voiam să va zic.

Vecina din fața casei a tăiat ditamai vaca, ei fiind 8 persoane în famile. Acum, na, unde să bage ditamai animalul la ce ger era afară de crăpai de frig, a lăsat animalul agățat de picioare și atârnat, parcă îl văd și acum.

Și de acolo au tăiat și luau pentru a pregăti, toată iarna cât a fost de mare, era carnea os de gheață, parcă era ca într-un film horror pentru mine, că le ziceam mereu la ai mei, ăștia nu mai termină cu vaca aia, că de câte ori treceam pe partea aia vedeam răscrăcit animalul.

Deci ca să vedeți ce ierni aveam odată, de nu îți mai trebuia frigider."

"Îmi amintesc cu drag de iernile geroase de la bunici, acolo aveam căldură în casă."

"Au servit vită măturată pe vremea când noi n-aveam habar."

Ads