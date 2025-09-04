Putin și Xi discută despre nemurire prin transplant de organe. SUA sunt oripilate: „Este un lucru care ar trebui să ne alarmeze” VIDEO

Autor: Maria Mora
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 10:46
Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un FOTO kremlin.ru

Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, republican din Louisiana, a reacționat la informațiile legate de discuțiile dintre președintele chinez Xi și președintele rus Putin, despre prelungirea duratei de viață prin transplant de organe.

„Am auzit niște povești groaznice despre China și despre recoltarea de organe fără consimțământ, ca să vorbim în termeni blânzi. Faptul că au fost prinși discutând asta arată clar care este viziunea lor asupra lumii în contrast cu a noastră. Vorbind despre rău, am auzit povești teribile despre uiguri, o minoritate religioasă persecutată, pe care i-ar folosi pentru prelevarea de organe. Nu am văzut dovezi, dar dacă liderii discută despre asta, este un lucru care ar trebui să ne alarmeze. SUA sunt pentru moralitate și etică și ne vom opune. Avem legislație în acest sens. Ar trebui să punem asta în fruntea listei de priorități, dacă acest lucru se întâmplă. Este o noutate pentru mine”, a declarat Johnson.

Declarația lui Johnson vine după o întrebare adresată de NTD (New Tang Dynasty Television), o televiziune chineză de opoziție înființată de adepții mișcării religioase Falun Gong, victime ale recoltării forțate de organe în China. NTD a fost fondată în 2001 și se află sub Epoch Media Group, un consorțiu care include și ziarul The Epoch Times.

Recoltarea forțată de organe de la prizonieri este permisă în China din 1984. Partidul Comunist Chinez a început să persecute adepții Falun Gong în 1999. De atunci, numărul anual de transplanturi de organe în China a crescut cu 300% și se estimează că au loc peste 60.000 de operațiuni de transplant pe an, scrie P.E.

Ce discutau Putin cu Xi

Președintele chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin au fost auziți discutând despre transplanturile de organe ca mijloc de prelungire a vieții în marja unei parade militare la Beijing.

Putin a sugerat că și viața veșnică ar putea fi posibilă datorită inovațiilor în biotehnologie, conform unei traduceri a remarcilor surprinse de un microfon rămas deschis.

Momentul a fost surprins într-o transmisiune în direct de televiziunea de stat chineză, în timp ce cei doi lideri și Kim Jong Un din Coreea de Nord au mers împreună prin istorica Piață Tiananmen din China.

Xi și Putin sunt la putere de 13, respectiv 25 de ani. Niciunul dintre ei nu și-a exprimat intenția de a demisiona.

Conversația lor privată sugerează că viziunile lor se extind dincolo de economie și politică, scrie BBC.

Schimbul de replici a fost transmis de un traducător de mandarină pentru Putin și de un traducător de rusă pentru Xi și a fost tradus în engleză de BBC.

„În trecut, era rar ca cineva să aibă peste 70 de ani, iar în zilele noastre se spune că la 70 de ani ești încă un copil”, se putea auzi spunând traducătorul lui Xi în limba rusă.

Urmează un pasaj inaudibil din partea lui Putin. Traducătorul său de mandarină a adăugat apoi: „Odată cu dezvoltarea biotehnologiei, organele umane pot fi transplantate continuu, iar oamenii pot trăi din ce în ce mai tineri și chiar pot atinge nemurirea.”

Traducătorul lui Xi a spus apoi: „Predicțiile sunt că, în acest secol, există șansa de a trăi și până la 150 [de ani].”

Se pare că Putin și-a reluat remarcile mai târziu, într-un interviu acordat presei ruse.

Agenția de știri rusă de stat Tass l-a citat spunând: „Metodele moderne de recuperare, metodele medicale, chiar și cele chirurgicale care se ocupă de înlocuirea organelor, permit umanității să spere ca viața activă să dureze mai mult decât o face astăzi.

„Vârsta medie este diferită în diferite țări, dar speranța de viață va crește semnificativ.”

