Anglia s-a calificat la Cupa Mondială! Toate rezultatele înregistrate aseară în preliminariile europene

Echipa naţională a Angliei a învins marţi seara, în deplasare, scor 5-0, echipa naţională a Letoniei, în grupa K a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026. Englezii s-au calificat la turneul final.

Naţionala Albionului nu a avut probleme la Riga, unde s-a impus cu un 5-0 sec, şi se află în fruntea grupei K, cu 18 puncte din şase meciuri. Cum următoarea clasată, Albania, are 11 puncte şi mai sunt de jucat doar două etape, englezii s-au calificat deja la turneul final al Cupei Mondiale 2026, în timp ce Albania şi Serbia – victorioasă în Andorra, se luptă pentru locul de baraj.

Portugalia rămâne cu recordul lui Cristiano Ronaldo, care a devenit cel mai bun marcator din istoria calificărilor la Cupa Mondială. Lusitanii au fost egalaţi în prelungirile meciului de la Lisabona şi au zece puncte în clasament. Matematic, ei mai pot fi întrecuţi de Ungaria, echipa de pe locul secund, care are 5 puncte, dar acest lucru este foarte greu de realizat.

În grupa E, Spania şi Turcia şi-au învins adversarii, fără probleme, şi îşi continuă duelul în fruntea clasamentului. Spania este avantajată, conducând cu 12 puncte, în timp ce turcii au 9 puncte. Cele două formaţii se vor întâlni în meci direct pe 18 noiembrie, pe tărâm iberic.

Rezultate înregistrate marţi, în calificările europene pentru Cupa Mondială 2026:

Grupa E

Spania - Bulgaria 4-0

Au marcat: Mikel Merino 35, 57, Atanas Cernev (autogol) 79, Mikel Oyarzabal 90+2 - penalty.

Turcia - Georgia 4-1

Au marcat: Kenan Yildiz 14, Merih Demiral 22, 52, Yunus Akgun 35, respectiv Ghiorghi Kociorașvili 64.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Spania 4 4 0 0 15-0 12

2 Turcia 4 3 0 1 13-10 9

3 Georgia 4 1 0 3 6-9 3

4 Bulgaria 4 0 0 4 1-16 0

Grupa F

Irlanda - Armenia 1-0

A marcat: Evan Ferguson 70.

Cartonaș roșu: Tigran Barseghian (Armenia) 52.

Portugalia - Ungaria 2-2

Au marcat: Cristiano Ronaldo 22, 45+3, respectiv Attila Szalai 9, Dominik Szoboszlai 90+1.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Portugalia 4 3 1 0 11-4 10

2 Ungaria 4 1 2 1 8-7 5

3 Irlanda 4 1 1 2 4-5 4

4 Armenia 4 1 0 3 2-9 3

Grupa I

Estonia - Moldova 1-1

Au marcat: Mattias Kait 12, respectiv Ștefan Bodișteanu 64.

Italia - Israel 3-0

Au marcat: Mateo Retegui 45+2 - penalty, 74, Gianluca Mancini 90+3.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Norvegia 6 6 0 0 29-3 18

2 Italia 6 5 0 1 18-8 15

3 Israel 7 3 0 4 15-19 9

4 Estonia 7 1 1 5 7-17 4

5 Moldova 6 0 1 5 4-26 1

Grupa K

Andorra - Serbia 1-3

Au marcat: Guillaume Silvain Lopez 17, respectiv Christian Garcia (autogol) 19, Dusan Vlahovic 54, Aleksandar Mitrovic 74 - penalty.

Letonia - Anglia 0-5

Au marcat: Anthony Gordon 26, Harry Kane 44, 45+4 - penalty, Maksims Tonisevs (autogol) 58, Eberechi Eze 86.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Anglia 6 6 0 0 18-0 18

2 Albania 6 3 2 1 6-3 11

3 Serbia 6 3 1 2 7-7 10

4 Letonia 7 1 2 4 4-13 5

5 Andorra 7 0 1 6 3-15 1

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte

Câștigătoarele celor 12 grupe preliminare se vor califica direct la CM 2026. Pentru celelalte patru locuri disponibile pentru zona europeană se vor bate cele 12 formații clasate pe locul secund în grupe și cele mai bine clasate câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor, ediția 2024-25, care nu s-au calificat prin intermediul preliminariilor.

