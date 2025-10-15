Anglia s-a calificat la Cupa Mondială! Toate rezultatele înregistrate aseară în preliminariile europene

Autor: Alexandru Atanase
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 07:46
516 citiri
Anglia s-a calificat la Cupa Mondială! Toate rezultatele înregistrate aseară în preliminariile europene
Harry Kane FOTO X HKane

Echipa naţională a Angliei a învins marţi seara, în deplasare, scor 5-0, echipa naţională a Letoniei, în grupa K a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026. Englezii s-au calificat la turneul final.

Naţionala Albionului nu a avut probleme la Riga, unde s-a impus cu un 5-0 sec, şi se află în fruntea grupei K, cu 18 puncte din şase meciuri. Cum următoarea clasată, Albania, are 11 puncte şi mai sunt de jucat doar două etape, englezii s-au calificat deja la turneul final al Cupei Mondiale 2026, în timp ce Albania şi Serbia – victorioasă în Andorra, se luptă pentru locul de baraj.

Portugalia rămâne cu recordul lui Cristiano Ronaldo, care a devenit cel mai bun marcator din istoria calificărilor la Cupa Mondială. Lusitanii au fost egalaţi în prelungirile meciului de la Lisabona şi au zece puncte în clasament. Matematic, ei mai pot fi întrecuţi de Ungaria, echipa de pe locul secund, care are 5 puncte, dar acest lucru este foarte greu de realizat.

În grupa E, Spania şi Turcia şi-au învins adversarii, fără probleme, şi îşi continuă duelul în fruntea clasamentului. Spania este avantajată, conducând cu 12 puncte, în timp ce turcii au 9 puncte. Cele două formaţii se vor întâlni în meci direct pe 18 noiembrie, pe tărâm iberic.

Rezultate înregistrate marţi, în calificările europene pentru Cupa Mondială 2026:

Rezultatele de marți:

Grupa E

Spania - Bulgaria 4-0

Au marcat: Mikel Merino 35, 57, Atanas Cernev (autogol) 79, Mikel Oyarzabal 90+2 - penalty.

Turcia - Georgia 4-1

Au marcat: Kenan Yildiz 14, Merih Demiral 22, 52, Yunus Akgun 35, respectiv Ghiorghi Kociorașvili 64.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Spania 4 4 0 0 15-0 12

2 Turcia 4 3 0 1 13-10 9

3 Georgia 4 1 0 3 6-9 3

4 Bulgaria 4 0 0 4 1-16 0

Grupa F

Irlanda - Armenia 1-0

A marcat: Evan Ferguson 70.

Cartonaș roșu: Tigran Barseghian (Armenia) 52.

Portugalia - Ungaria 2-2

Au marcat: Cristiano Ronaldo 22, 45+3, respectiv Attila Szalai 9, Dominik Szoboszlai 90+1.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Portugalia 4 3 1 0 11-4 10

2 Ungaria 4 1 2 1 8-7 5

3 Irlanda 4 1 1 2 4-5 4

4 Armenia 4 1 0 3 2-9 3

Grupa I

Estonia - Moldova 1-1

Au marcat: Mattias Kait 12, respectiv Ștefan Bodișteanu 64.

Italia - Israel 3-0

Au marcat: Mateo Retegui 45+2 - penalty, 74, Gianluca Mancini 90+3.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Norvegia 6 6 0 0 29-3 18

2 Italia 6 5 0 1 18-8 15

3 Israel 7 3 0 4 15-19 9

4 Estonia 7 1 1 5 7-17 4

5 Moldova 6 0 1 5 4-26 1

Grupa K

Andorra - Serbia 1-3

Au marcat: Guillaume Silvain Lopez 17, respectiv Christian Garcia (autogol) 19, Dusan Vlahovic 54, Aleksandar Mitrovic 74 - penalty.

Letonia - Anglia 0-5

Au marcat: Anthony Gordon 26, Harry Kane 44, 45+4 - penalty, Maksims Tonisevs (autogol) 58, Eberechi Eze 86.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Anglia 6 6 0 0 18-0 18

2 Albania 6 3 2 1 6-3 11

3 Serbia 6 3 1 2 7-7 10

4 Letonia 7 1 2 4 4-13 5

5 Andorra 7 0 1 6 3-15 1

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte

Câștigătoarele celor 12 grupe preliminare se vor califica direct la CM 2026. Pentru celelalte patru locuri disponibile pentru zona europeană se vor bate cele 12 formații clasate pe locul secund în grupe și cele mai bine clasate câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor, ediția 2024-25, care nu s-au calificat prin intermediul preliminariilor.

Rezultatele serii din preliminarii: Bulgaria și Turcia erau la egalitate la pauză, dar e incredibil ce a urmat
Rezultatele serii din preliminarii: Bulgaria și Turcia erau la egalitate la pauză, dar e incredibil ce a urmat
Naționala Turciei a surclasat Bulgaria cu 6-1, sâmbătă seara, la Sofia, într-un meci din preliminarii Cupei Mondiale de fotbal din 2026. Scorul a fost egal la pauză, 1-1, după care turcii...
Fotbal: Africa de Sud, Senegalul și Coasta de Fildeș merg la Cupa Mondială din 2026. Știm 28 de echipe calificate din 48
Fotbal: Africa de Sud, Senegalul și Coasta de Fildeș merg la Cupa Mondială din 2026. Știm 28 de echipe calificate din 48
Echipele Africii de Sud, Senegalului și Coastei de Fildeș s-au calificat, marți seara, la Cupa Mondială de fotbal din 2026, după ce au obținut victorii în ultimele meciuri din preliminariile...
#preliminarii cm 2026, #anglia, #calificare, #cupa mondiala, #Spania, #Portugalia , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
S-a terminat: divortul anului in Romania! E hotarata si nu mai da inapoi
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Selectionerul n-a mai rezistat si i-a spus in fata, la pauza: "E ultimul tau meci la echipa nationala". Replica data pe loc

EP. 142 - NATO atac direct la adresa Rusiei!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Fotbal: Africa de Sud, Senegalul și Coasta de Fildeș merg la Cupa Mondială din 2026. Știm 28 de echipe calificate din 48
  2. Răzvan Marin nu a mai rezistat și l-a confruntat pe Lucescu: ”Nu mai suntem copii! Să zică direct dacă nu sunt bun”
  3. Cristiano, fenomenal! Ronaldo a marcat de două ori în poarta Ungariei și a stabilit un nou record
  4. Anglia s-a calificat la Cupa Mondială! Toate rezultatele înregistrate aseară în preliminariile europene
  5. Gigi Becali a aflat că a ratat calificarea la Mondial și îl dă afară de la FCSB
  6. Dezastru pentru Cosmin Olăroiu. Naționala sa a ratat calificarea directă la Mondiale. Ce urmează pentru antrenorul român
  7. Cine e jucătorul de la FCSB care s-a calificat la Campionatul Mondial, dar a ratat sărbătoarea
  8. Moldova a luat primul punct în preliminarii după 6 meciuri, dar speră în continuare la Mondiale. Cum o ajută România
  9. Pierdere grea pentru naționala mică a României. Cum s-a încheiat meciul cu Cipru, în drumul spre Euro 2027
  10. Eșec dureros pentru Emma Răducanu, cu o adversară mult mai slab cotată. Ce i s-a întâmplat