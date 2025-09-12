După rezultatele dezastruoase din preliminarii, antrenorul echipei naționale și-a dat demisia!

Serghei Cleșcenco, selecționerul Moldovei din 2021, a demisionat joi, la două zile după umilința suferită de echipa sa în fața Norvegiei (1-11), în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

“În urma discuției cu conducerea Federației Moldovenești de Fotbal, Serghei Cleșcenco și-a depus mandatul de selecționer al echipei naționale a Republicii Moldova”, anunță federația din R. Moldova.

Situația din cadrul naționalei de seniori urmează să fie analizată în cadrul ședinței Comitetului de Antrenori, care va avea loc la începutul săptămânii viitoare, iar recomandările vor fi transmise ulterior Comitetului Executiv al FMF, pentru luarea unor decizii.

„În acești aproximativ 4 ani am trăit împreună multe emoții, unele mai puțin plăcute, pentru care îmi cer scuze, dar și multe frumoase. Împreună am fost la un pas de o calificare istorică la EURO 2024, împreună am promovat în Liga C a Ligii Națiunilor. În tot acest timp am simțit sprijinul vostru, al suporterilor, al jucătorilor, al staff-ului și al Federației.

Vă mulțumesc tuturor pentru încrederea și susținerea acordată. Am muncit împreună, am crezut și am luptat pentru culorile țării noastre. În viață există urcușuri și coborâșuri, și cred că a venit timpul pentru o schimbare, o decizie pe care o consider potrivită atât pentru mine, cât și pentru echipă. Urez mult succes naționalei în meciurile importante ce urmează în această toamnă! Hai, Moldova!”, a declarat Serghei Cleșcenco pentru fmf.md.

