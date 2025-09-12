După rezultatele dezastruoase din preliminarii, antrenorul echipei naționale și-a dat demisia!

Autor: Alexandru Atanase
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 09:06
134 citiri
După rezultatele dezastruoase din preliminarii, antrenorul echipei naționale și-a dat demisia!
Serghei Cleșcenco FOTO Fb Federatia Moldoveneasca de Fotbal

Serghei Cleșcenco, selecționerul Moldovei din 2021, a demisionat joi, la două zile după umilința suferită de echipa sa în fața Norvegiei (1-11), în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

“În urma discuției cu conducerea Federației Moldovenești de Fotbal, Serghei Cleșcenco și-a depus mandatul de selecționer al echipei naționale a Republicii Moldova”, anunță federația din R. Moldova.

Situația din cadrul naționalei de seniori urmează să fie analizată în cadrul ședinței Comitetului de Antrenori, care va avea loc la începutul săptămânii viitoare, iar recomandările vor fi transmise ulterior Comitetului Executiv al FMF, pentru luarea unor decizii.

„În acești aproximativ 4 ani am trăit împreună multe emoții, unele mai puțin plăcute, pentru care îmi cer scuze, dar și multe frumoase. Împreună am fost la un pas de o calificare istorică la EURO 2024, împreună am promovat în Liga C a Ligii Națiunilor. În tot acest timp am simțit sprijinul vostru, al suporterilor, al jucătorilor, al staff-ului și al Federației.

Vă mulțumesc tuturor pentru încrederea și susținerea acordată. Am muncit împreună, am crezut și am luptat pentru culorile țării noastre. În viață există urcușuri și coborâșuri, și cred că a venit timpul pentru o schimbare, o decizie pe care o consider potrivită atât pentru mine, cât și pentru echipă. Urez mult succes naționalei în meciurile importante ce urmează în această toamnă! Hai, Moldova!”, a declarat Serghei Cleșcenco pentru fmf.md.

Mircea Lucescu a făcut anunțul în direct: "Cedez locul imediat"
Mircea Lucescu a făcut anunțul în direct: "Cedez locul imediat"
Mai mulți suporteri ai echipei naționale au scandat “Demisia!” după meciul României cu Cipru, scor 2-2, marți seară, la plecarea de la stadion. ”Demisia, demisia” și ”Jos...
Mircea Lucescu a anunțat echipa care va evolua împotriva Ciprului! Jucătorii au rămas blocați
Mircea Lucescu a anunțat echipa care va evolua împotriva Ciprului! Jucătorii au rămas blocați
Mircea Lucescu i-a anunțat pe jucătorii din lotul echipei naționale cine intră pe teren și cine rămâne pe bancă în partida cu Cipru din această seară. Spre surprinderea tuturor,...
#preliminarii cm 2026, #echipa nationala, #selectioner moldova, #demisie, #clescenco serghei , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A venit oferta oficiala: 4.000.000 de euro pentru Stefan Baiaram!
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Scandal de proportii! Au "luat foc" dupa ce au vazut poza cu Ruben Neves si vaduva lui Diogo Jota

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. De 9/11, Donald Trump a participat la un meci de baseball al echipei New York Yankees. Cum a fost primit președintele american VIDEO
  2. După rezultatele dezastruoase din preliminarii, antrenorul echipei naționale și-a dat demisia!
  3. Băiatul lui Gică Popescu a debutat la noua lui echipă! A jucat 77 de minute sub privirile tatălui
  4. Legendar atacant englez care vrea să demonstreze că "nu e mort" la 38 de ani. Va juca în Serie A
  5. Victorie pentru singura româncă rămasă în cursa pentru trofeu! Meci în sferturi cu principala favorită
  6. "Trădătorul" Djokovic a mai făcut o mutare controversată: a întors spatele Serbiei lui Vučić și a plecat din țară
  7. Șumudică pleacă la mii de kilometri de casă! Unde și-a găsit echipă antrenorul român
  8. FCSB e favorită să câștige titlul, Craiova, doar a cincea șansă! Predicție îndrăzneață, în ciuda startului dezastruos de sezon
  9. Transfer de cinci stele la CFR Cluj! După Zouma, ardelenii au mai adus un superfotbalist
  10. UEFA a decis. Unde va avea loc finala Ligii Campionilor în 2027