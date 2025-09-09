Direct la avion! Decizia anunțată de FRF în legătură cu plecarea din Cipru

Echipa națională a României va pleca în țară imediat după meciul pe care îl va disputa la Nicosia, în această seară, în compania Ciprului, anunță frf.ro.

Federația precizează că jucătorii nu se vor mai întoarce la hotelul din Larnaca, unde este cazată naționala pregătită de Mircea Lucescu.

Meciul Cipru-România are loc de la ora 21:45, în grupa H de calificare la Cupa Mondială din 2026.

Fostul selecționer Edward Iordănescu a afirmat că naționala României trebuie să învingă Cipru, pentru a lua cele 3 puncte, iar apoi poate obține victoria cu Austria, la 12 octombrie, pe Arena Națională, în fața propriilor fani.

„Victorie cu Cipru este tot ce contează!! Acum 3 puncte, iar în octombrie cu 55.000 de români pe Național Arena, România poate cu siguranță învinge Austria!! HAI ROMÂNIA”, a scris fostul selecționer în social media.

