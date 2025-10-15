Fotbal: Africa de Sud, Senegalul și Coasta de Fildeș merg la Cupa Mondială din 2026. Știm 28 de echipe calificate din 48

Senegalul lui Sadio Mane (nr 10) s-a calificat la Cupa Mondială FOTO X Football Senegal

Echipele Africii de Sud, Senegalului și Coastei de Fildeș s-au calificat, marți seara, la Cupa Mondială de fotbal din 2026, după ce au obținut victorii în ultimele meciuri din preliminariile africane, transmit agențiile internaționale de presă.

Africa de Sud a învins Rwanda cu 3-0, la Nelspruit, prin golurile marcate de Thalente Mbatha, Oswin Apollis și Evidence Makgopa, fără a-l avea în lot pe fundașul Siyabonga Ngezana (FCSB).

Echipa "Bafana Bafana" a depășit în ultima etapă principala sa rivală, Beninul, care a fost învinsă în deplasare de Nigeria cu 4-0, terminând în cele din urmă pe locul al treilea. Pentru sud-africani va fi a patra participare la Cupa Mondială, după cele din 1998, 2002 și 2010.

Echipa antrenată de belgianul Hugo Broos a dominat preliminariile, dar și-a complicat soarta după ce a pierdut la "masa verde", meciul câștigat pe teren cu Lesotho (2-0), din cauza folosirii unui jucător suspendat.

Beninul nu a reușit să profite de șansa pe care a avut-o, Victor Osimhen realizând un hat-trick pentru "Super Vulturi".

Fundașul Yohan Roche (Petrolul Ploiești) a fost suspendat pentru acest meci, dar pentru Benin a jucat David Kiki (FCSB).

Senegalul a câștigat Grupa D după o victorie cu 4-0 în dauna Mauritaniei, la care fundașul Aly Abeid (CFR Cluj) a fost integralist și a primit un cartonaș galben (min. 15).

Sadio Mane (Al Nassr Riad) a reușit o dublă pentru "Leii din Teranga", celelalte goluri fiind înscrise de Iliman Ndiaye (Everton) și de Habib Diallo (Metz). Mane a ajuns la 47 de goluri marcate în 115 selecții pentru echipa națională, notează AFP.

Pentru senegalezi va fi a patra ediție a Cupei Mondiale la care se aliniază, după cele din 2002, 2018 și 2022.

Coasta de Fildeș, campioana en titre a Africii, a obținut biletul pentru turneul final din Statele Unite, Mexic și Canada după ce a dispus de Kenya cu 3-0, la Abidjan.

Golurile "elefanților" au fost reușite de Franck Kessie (7), Yan Diomande (54) și Amad Diallo (84). Și pentru ivorieni va fi a patra participare la Cupa Mondială, după cele din 2006, 2010 și 2014.

Mijlocașul ivorian Kader Keita (Rapid București) a fost rezervă la acest meci.

Mijlocașul Mouhamadou Drammeh (Universitatea Cluj) a jucat 59 de minute pentru Gambia, care a surclasat Seychelles cu 7-0, în deplasare.

Fundașul Elio Capradossi (Universitatea Cluj) a fost integralist în naționala Ugandei, învinsă cu 2-1 de Algeria la Tizi Ouzou.

Gabon, RD Congo, Nigeria și Camerun, cele mai bune patru echipe de pe locurile secunde, vor participa luna viitoare la un mini-turneu, din care cea mai bună formație va obține calificarea la un baraj intercontinental.

Până acum sunt cunoscute 28 de echipe din cele 48 care vor participa la CM 2026, incluzând și cele trei gazde - SUA, Mexic, Canada:

CONMEBOL: Argentina, Brazilia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Columbia;

CAF: Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria, Ghana, Insulele Capului Verde, Africa de Sud, Senegal, Coasta de Fildeș;

AFC: Japonia, Iran, Uzbekistan, Coreea de Sud, Iordania, Australia, Qatar, Arabia Saudită;

OFC: Noua Zeelandă;

Europa: Anglia.

Rezultatele înregistrate marți și clasamentele finale ale grupelor din preliminariile africane:

Grupa A

Clasament final:

1. Egipt 26 puncte

2. Burkina Faso 21

3. Sierra Leone 15

4. Guineea-Bissau 10

5. Etiopia 9

6. Djibouti 1

Grupa B

RD Congo - Sudan 1-0

Senegal - Mauritania 4-0

Clasament final:

1. Senegal 24 puncte

2. RD Congo 22

3. Sudan 13

4. Togo 8

5. Mauritania 7

6. Sudanul de Sud 5

Grupa C

Africa de Sud - Rwanda 3-0

Nigeria - Benin 4-0

Clasament final:

1. Africa de Sud 18 puncte

2. Nigeria 17 (+7)

3. Benin 17 (+1)

4. Lesotho 12

5. Rwanda 11

6. Zimbabwe 5

Grupa D

Clasament final:

1. Insulele Capului Verde 23 puncte

2. Camerun 19

3. Libia 16

4. Angola 12

5. Mauritius 6

6. Eswatini 3

Grupa E

Maroc - Congo 1-0

Clasament final:

1. Maroc 24 puncte

2. Niger 15 puncte

3. Tanzania 10

4. Zambia 9

5. Congo 1

Grupa F

Gabon - Burundi 2-0

Coasta de Fildeș - Kenya 3-0

Seychelles - Gambia 0-7

Clasament final:

1. Coasta de Fildeș 26 puncte

2. Gabon 25

3. Gambia 13

4. Kenya 12

5. Burundi 10

6. Seychelles 0

Grupa G

Algeria - Uganda 2-1

Guineea - Botswana 2-2

Somalia - Mozambic 0-1

Clasament final:

1. Algeria 25 puncte

2. Uganda 18 (+5)

3. Mozambic 18 (-3)

4. Guineea 15

5. Botswana 10

6. Somalie 1

Grupa H

Clasament final:

1. Tunisia 28 puncte

2. Namibia 15 (+3)

3. Liberia 15 (+2)

4. Guineea Ecuatorială 11

5. Malawi 10

6. Sao Tome și Principe 3

Grupa I

Clasament final:

1. Ghana 25 puncte

2. Madagascar 19

3. Mali 18

4. Comore 15

5. Republica Centrafricană 8

6. Ciad 1

Câștigătoarele grupelor s-au calificat direct la Cupa Mondială 2026, iar cele mai bune patru echipe de pe locurile secunde vor disputa baraje, o singură echipă urmând să obțină dreptul de a evolua la turneul de baraj intercontinental.

