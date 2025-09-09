L-au zburat de la națională! Antrenorul a plătit cu postul după 0-5 în preliminarii

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 08:15
164 citiri
L-au zburat de la națională! Antrenorul a plătit cu postul după 0-5 în preliminarii
Fernando Santos FOTO X Bleacher Report

La trei zile după înfrângerea din Islanda (5-0), Azerbaidjanul l-a demis luni pe selecționerul său, portughezul Fernando Santos.

Plecarea sa survine într-o atmosferă glacială, la două zile după o conferință de presă în cadrul căreia un jurnalist i-a cerut public demisia. „Dumnezeu să vă dăruiască viață lungă și sănătate. Ați câștigat suficiente trofee și bani pentru mai multe vieți, și totuși sunteți aici, umilind echipa noastră pe scena mondială. Nu aveți puțin respect pentru dumneavoastră?”, l-a întrebat el pe fostul selecționer al Portugaliei.

„Am un contract”, i-a răspuns Santos, care a fost în cele din urmă concediat 48 de ore mai târziu.

Portughezul, campion european în 2016, fusese numit în iunie 2024.

De la plecarea sa din Portugalia în 2022, antrenorul în vârstă de 70 de ani a avut parte de o serie de experiențe neplăcute. Concediat din Polonia după doar opt luni (trei victorii, trei înfrângeri), el a petrecut doar patru luni la cârma echipei Beșiktaș, între ianuarie și aprilie 2024, înainte de a fi concediat.

Experiența sa în Azerbaidjan nu s-a dovedit mai reușită, întrucât pleacă cu un bilanț dezastruos de 2 egaluri și 9 înfrângeri în 11 meciuri cu azerii.

Cipru - România, azi, ora 21.45: victoria e singura variantă pentru tricolori. Programul complet și clasamentul
Cipru - România, azi, ora 21.45: victoria e singura variantă pentru tricolori. Programul complet și clasamentul
Naționala României întâlnește, marți, de la ora 21:45, selecționata Ciprului, pe GSP Stadium, din Nicosia, în grupa H din preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Naționala României...
Fostul rapidist a fost decisiv în marea surpriză a preliminariilor. Toate rezultatele înregistrate
Fostul rapidist a fost decisiv în marea surpriză a preliminariilor. Toate rezultatele înregistrate
Kosovo a dispus de Suedia cu 2-0, iar fostul rapidist Albion Rrahmani a dat pasa de gol la reușita lui Muriqi. Kosovo a obținut o victorie neașteptată, 2-0 cu Suedia, prin golurile marcate...
#preliminarii cm 2026, #Fernando Santos, #antrenor, #nationala, #Azerbaidjan , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Minunea" de la Pristina: Kosovo a rapus nationala de 445.000.000 de euro! Surpriza de proportii
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Elena Udrea si Ioan Varga au pornit "razboiul": ""Nu a dat banii. A inselat peste 200 de familii"

Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Lucescu, atacant frontal! "Nea Mirciu a rămas același securist pe care nu l-a sancționat nimeni în societate"
  2. L-au zburat de la națională! Antrenorul a plătit cu postul după 0-5 în preliminarii
  3. Surprize mari în echipa de start a lui Mircea Lucescu. Ce pregătește selecționerul contra Ciprului
  4. Cipru - România, azi, ora 21.45: victoria e singura variantă pentru tricolori. Programul complet și clasamentul
  5. Fostul rapidist a fost decisiv în marea surpriză a preliminariilor. Toate rezultatele înregistrate
  6. Meci incredibil la Budapesta în preliminariile pentru Mondial. S-au marcat nouă goluri în partida Italiei
  7. Veste mare pentru Real Madrid. A fost vedeta echipei, iar acum revine la echipă
  8. Victorie uriașă pentru U BT Cluj. Au învins AEK Atena și au câștigat un turneu important
  9. De la CFR Cluj, în Grecia. Cine e jucătorul care s-a transferat la o importantă echipă elenă
  10. Mircea Lucescu a identificat marea problemă a echipei naționale: "Nu am cu cine"