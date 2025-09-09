L-au zburat de la națională! Antrenorul a plătit cu postul după 0-5 în preliminarii

La trei zile după înfrângerea din Islanda (5-0), Azerbaidjanul l-a demis luni pe selecționerul său, portughezul Fernando Santos.

Plecarea sa survine într-o atmosferă glacială, la două zile după o conferință de presă în cadrul căreia un jurnalist i-a cerut public demisia. „Dumnezeu să vă dăruiască viață lungă și sănătate. Ați câștigat suficiente trofee și bani pentru mai multe vieți, și totuși sunteți aici, umilind echipa noastră pe scena mondială. Nu aveți puțin respect pentru dumneavoastră?”, l-a întrebat el pe fostul selecționer al Portugaliei.

„Am un contract”, i-a răspuns Santos, care a fost în cele din urmă concediat 48 de ore mai târziu.

Portughezul, campion european în 2016, fusese numit în iunie 2024.

De la plecarea sa din Portugalia în 2022, antrenorul în vârstă de 70 de ani a avut parte de o serie de experiențe neplăcute. Concediat din Polonia după doar opt luni (trei victorii, trei înfrângeri), el a petrecut doar patru luni la cârma echipei Beșiktaș, între ianuarie și aprilie 2024, înainte de a fi concediat.

Experiența sa în Azerbaidjan nu s-a dovedit mai reușită, întrucât pleacă cu un bilanț dezastruos de 2 egaluri și 9 înfrângeri în 11 meciuri cu azerii.

