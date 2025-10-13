Rezultate din preliminarii: feroezii au dat lovitura din nou! Victorie la scor pentru Olanda

Echipele Olandei și Croației au obținut victorii, duminică, în preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026 și continuă cursa pentru calificarea la turneul final din America de Nord.

Olanda a dispus de Finlanda cu 4-0, prin golurile marcate de Donyell Malen, Virgil van Dijk, Memphis Depay și Cody Gakpo.

Croația a trecut de modesta Gibraltar cu 3-0, grație golurilor reușite de Toni Fruk, Luka Sucic și Martin Erlic, ratând și un penalty.

Selecționata Insulelor Feroe a produs o nouă surpriză, după 4-0 cu Muntenegru, învingând Cehia cu 2-1, prin golurile reușite de Hanus Soerensen (67) și Martin Agnarsson (81), respectiv Adam Karabec (78).

Danemarca a dispus de Grecia cu 3-1, iar Scoția a trecut de Belarus cu 2-1, cele două echipe câștigătoare fiind la egalitate.

Polonia a câștigat cu 2-0 în Lituania.

Cipru a surclasat San Marino cu 4-0, într-un meci în care Marinos Tzionis (UTA Arad) a jucat toate minutele la învingători, iar mijlocașul Charalampos Kyriakou (Dinamo București) a intrat în min. 54.

Rezultatele de duminică:

Grupa C

Scoția - Belarus 2-1

Au marcat: Che Adams 15, Scott McTominay 84, respectiv Gleb Kuciko 90+6.

Danemarca - Grecia 3-1

Au marcat: Rasmus Hojlund 21, Joachim Andersen 40, Mikkel Damsgaard 41, respectiv Christos Tzolis 63.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Danemarca 4 3 1 0 12-1 10

2 Scoția 4 3 1 0 7-2 10

3 Grecia 4 1 0 3 7-10 3

4 Belarus 4 0 0 4 2-15 0

Grupa G

Olanda - Finlanda 4-0

Au marcat: Donyell Malen 8, Virgil van Dijk 17, Memphis Depay 38 - penalty, Cody Gakpo 84.

Lituania - Polonia 0-2

Au marcat: Sebastian Szymanski 15, Robert Lewandowski 64.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Olanda 6 5 1 0 22-3 16

2 Polonia 6 4 1 1 10-4 13

3 Finlanda 7 3 1 3 8-13 10

4 Lituania 7 0 3 4 6-11 3

5 Malta 6 0 2 4 1-16 2

Grupa H

San Marino - Cipru 0-4

Au marcat: Loizos Loizou 10, Stelios Andreou 60, Grigoris Kastanos 67 - penalty, Andronikos Kakoulli 79.

România - Austria 1-0

A marcat: Virgil Ghiță 90+5.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Austria 6 5 0 1 19-3 15

2 Bosnia-Herțegovina 6 4 1 1 13-5 13

3 România 6 3 1 2 11-6 10

4 Cipru 7 2 2 3 11-9 8

5 San Marino 7 0 0 7 1-32 0

Grupa L

Feroe - Cehia 2-1

Au marcat: Hanus Soerensen 67, Martin Agnarsson 81, respectiv Adam Karabec 78.

Croația - Gibraltar 3-0

Au marcat: Toni Fruk 30, Luka Sucic 78, Martin Erlic 90+6.

Lovro Majer (Croația) a ratat un penalty în min. 57 (a apărat Jaylan Hankins).

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Croația 6 5 1 0 20-1 16

2 Cehia 7 4 1 2 12-8 13

3 Feroe 7 4 0 3 10-6 12

4 Muntenegru 6 2 0 4 4-13 6

5 Gibraltar 6 0 0 6 2-20 0

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte

Câștigătoarele celor 12 grupe preliminare se vor califica direct la CM 2026. Pentru celelalte patru locuri disponibile pentru zona europeană se vor bate cele 12 formații clasate pe locul secund în grupe și cele mai bine clasate câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor, ediția 2024-25, care nu s-au calificat prin intermediul preliminariilor.

