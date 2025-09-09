Meci incredibil la Budapesta în preliminariile pentru Mondial. S-au marcat nouă goluri în partida Italiei

Gennaro Gattuso are două victorii ca selecționer al Italiei FOTO @Azzurri_En

Echipa națională a Italiei a dispus luni seara, în deplasare, scor 5-4, de echipa națională a Israelului, în grupa I a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026.

La Debrecen, meciul a început prost pentru italieni. Donnarumma a intervenit greșit la o minge în minutul 5, israelienii au marcat, dar arbitrul a fluierat fault la portar. Ghinionul a continuat pentru Squadra Azzura, care în minutul 17 a fost condusă cu 1-0 după ce Locatelli a înscris în propria poartă la o fază de atac a israelienilor. Moise Kean a marcat pentru 1-1 în minutul 40, dar, după pauză, Dor Peretz i-a adus din nou în avantaj pe jucătorii gazdă, în minutul 52. După numai două minute, Moise Kean a profitat de o greșeală în defensiva Israelului și a egalat: 2-2.

Minutul 58 i-a adus pentru prima oară în avantaj pe azzurri, după golul lui Politano, pentru ca Raspadori să înscrie golul care trebuia să securizeze victoria oaspeților, în minutul 81. Squadra Azzura nu a avut însă răgaz să-și tragă sufletul, iar finalul a fost halucinant. Bastoni a înscris și el în propria poartă, în minutul 87, însă lovitura a dat-o Dor Peretz cu un gol venit după o acțiune superbă, în minutul 89. Era 4-4, dar după două minute Tonali a șutat la poartă, plasat, însă fără forță, și portarul Daniel Peretz a fost învins.

Italia s-a impus cu 5-4 și e pe locul secund în grupa I, având 9 puncte din patru meciuri jucate. Norvegia e lider, cu 12 puncte, iar Israel e a treia, cu 9 puncte, dar din cinci meciuri.

Rezultate înregistrate luni, în meciurile din calificările europene ale Cupei Mondiale 2026:

Grupa B: Kosovo – Suedia 2-0 (Rexhbecaj 26, Muriqi 42);

Grupa B: Elveția – Slovenia 3-0 (Elvedi 18, Embolo 33, Ndoye 38);

Grupa C: Belarus – Scoția 0-2 (Adams 43, Volkov 65 autogol);

Grupa C: Grecia – Danemarca 0-3 (Damsgaard 32, Christensen 62, Hojlund 81);

Grupa I: Israel – Italia 4-5 (Locatelli 16 autogol, Dor Peretz 52, 89, Bastoni 87 autogol / Kean 40, 54, Politano 58, Raspadori 81, Tonali 90+1);

Grupa L: Gibraltar – Insulele Feroe 0-1 (M. Agnarsson 68);

Grupa L: Croația - Muntenegru 4-0 (Jakic 35, Kramaric 51, Sipcic 86 autogol, Perisic 90+2).

