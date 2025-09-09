Fostul rapidist a fost decisiv în marea surpriză a preliminariilor. Toate rezultatele înregistrate

Autor: Alexandru Atanase
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 07:39
52 citiri
Fostul rapidist a fost decisiv în marea surpriză a preliminariilor. Toate rezultatele înregistrate
Albion Rrahmani. Foto: X / @Emishor

Kosovo a dispus de Suedia cu 2-0, iar fostul rapidist Albion Rrahmani a dat pasa de gol la reușita lui Muriqi.

Kosovo a obținut o victorie neașteptată, 2-0 cu Suedia, prin golurile marcate de Elvis Rexhbecaj (26) și Vedat Muriqi (42), acesta din urmă din pasa lui Albion Rrahmani (ex-Rapid).

Mijlocașul Lindon Emerllahu (CFR Cluj) a intrat pe teren în min. 85 și a primit două cartonașe galbene (86, 90+1), fiind eliminat. Meriton Korenica (CFR) a fost doar rezervă.

Danemarca a câștigat la scor de forfait în Grecia, 3-0, prin golurile înscrise de Mikkel Damsgaard, Andreas Christensen și Rasmus Hojlund.

Elveția s-a impus cu același scor în fața Sloveniei, prin golurile semnate de Nico Elvedi, Breel Embolo și Dan Ndoye.

Croația a dispus de Muntenegru cu 4-0, trei dintre goluri fiind reușite după ce oaspeții au rămas în zece oameni.

Scoția a trecut de Belarus cu 2-0, la Zalaegerszeg.

Selecționata Italiei a obținut o victorie spectaculoasă, 5-4 cu Israelul, luni seara, la Debrecen, într-un meci din preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026.

Israelul a condus cu 1-0 și 2-1, dar Italia a egalat de fiecare dată, apoi s-a desprins la 4-2, dar gazdele au reușit să egaleze în decurs de câteva minute, înainte ca Sandro Tonali (90+1) să aducă victoria Squadrei Azzurra.

Rezultatele de luni seara:

Grupa B

Kosovo - Suedia 2-0

Au marcat: Elvis Rexhbecaj 26, Vedat Muriqi 42.

Cartonaș roșu: Lindon Emerllahu (Kosovo) 90+1.

Elveția - Slovenia 3-0

Au marcat: Nico Elvedi 18, Breel Embolo 33, Dan Ndoye 38.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Elveția 2 2 0 0 7-0 6

2 Kosovo 2 1 0 1 2-4 3

3 Suedia 2 0 1 1 2-4 1

4 Slovenia 2 0 1 1 2-5 1

Grupa C

Belarus - Scoția 0-2, la Zalaegerszeg (Ungaria)

Au marcat: Che Adams 43, Zahar Volkov (autogol) 65.

Grecia - Danemarca 0-3

Au marcat: Mikkel Damsgaard 32, Andreas Christensen 62, Rasmus Hojlund 81.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Danemarca 2 1 1 0 3-0 4

2 Scoția 2 1 1 0 2-0 4

3 Grecia 2 1 0 1 5-4 3

4 Belarus 2 0 0 2 1-7 0

Grupa I

Israel - Italia 4-5, la Debrecen

Au marcat: Manuel Locatelli (autogol) 16, Dor Peretz 52, 90, Alessandro Bastoni (autogol) 87, respectiv Moise Kean 40, 54, Matteo Politano 59, Giacomo Raspadori 81, Sandro Tonali 90+1.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Norvegia 4 4 0 0 13-2 12

2 Italia 4 3 0 1 12-7 9

3 Israel 5 3 0 2 15-11 9

4 Estonia 5 1 0 4 5-13 3

5 Moldova 4 0 0 4 2-14 0

Grupa L

Croația - Muntenegru 4-0

Au marcat: Kristijan Jakic 35, Andrej Kramaric 51, Edvin Kuc (autogol) 85, Ivan Perišić 90+2.

Cartonaș roșu: Andrija Bulatović (Muntenegru) 42.

Gibraltar - Feroe 0-1

A marcat: Martin Agnarsson 68.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Croația 4 4 0 0 17-1 12

2 Cehia 5 4 0 1 11-6 12

3 Feroe 5 2 0 3 4-5 6

4 Muntenegru 5 2 0 3 4-9 6

5 Gibraltar 5 0 0 5 2-17 0

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte

Câștigătoarele celor 12 grupe preliminare se vor califica direct la CM 2026. Pentru celelalte patru locuri disponibile pentru zona europeană se vor bate cele 12 formații clasate pe locul secund în grupe și cele mai bine clasate câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor, ediția 2024-25, care nu s-au calificat prin intermediul preliminariilor.

Meci incredibil la Budapesta în preliminariile pentru Mondial. S-au marcat nouă goluri în partida Italiei
Meci incredibil la Budapesta în preliminariile pentru Mondial. S-au marcat nouă goluri în partida Italiei
Echipa națională a Italiei a dispus luni seara, în deplasare, scor 5-4, de echipa națională a Israelului, în grupa I a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026. La Debrecen,...
Ce a făcut naționala U21 în meciul cu Kosovo, jucat la Iași. Debut pentru Costin Curelea
Ce a făcut naționala U21 în meciul cu Kosovo, jucat la Iași. Debut pentru Costin Curelea
Echipa națională U21 a României a încheiat la egalitate, vineri, pe teren propriu, scor 0-0, cu reprezentativa U21 a statului Kosovo, în primul meci din grupa A de calificare la Euro 2027....
#preliminarii cm 2026, #Kosovo, #Albion Rrahmani, #suedia , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Minunea" de la Pristina: Kosovo a rapus nationala de 445.000.000 de euro! Surpriza de proportii
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Elena Udrea si Ioan Varga au pornit "razboiul": ""Nu a dat banii. A inselat peste 200 de familii"

Ep. 125 - Pe ce a dat Ciolacu banii din Fondul de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Fostul rapidist a fost decisiv în marea surpriză a preliminariilor. Toate rezultatele înregistrate
  2. Meci incredibil la Budapesta în preliminariile pentru Mondial. S-au marcat nouă goluri în partida Italiei
  3. Veste mare pentru Real Madrid. A fost vedeta echipei, iar acum revine la echipă
  4. Victorie uriașă pentru U BT Cluj. Au învins AEK Atena și au câștigat un turneu important
  5. De la CFR Cluj, în Grecia. Cine e jucătorul care s-a transferat la o importantă echipă elenă
  6. Mircea Lucescu a identificat marea problemă a echipei naționale: "Nu am cu cine"
  7. Mircea Lucescu acuză "interese mari" înaintea confruntării cu Cipru
  8. Pilotul de Formula 1 care a oferit cel mai bizar interviu: răspunsuri monosilabice și tăcere VIDEO
  9. Final de telenovelă! S-a decis echipa la care va juca Louis Munteanu
  10. Comentatorul TV, șocat de ce se întâmplă în campania de calificare la Mondiale: "Este o rușine, o prostie îngrozitoare"